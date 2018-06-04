Россия приговорила Сущенко к 12 годам строгого режима
4 июня, 2018, 15:53
Московской городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского журналиста Романа Сущенко по обвинению в шпионаже
Об этом сообщил в Twitter адвокат Сущенко Марк Фейгин.
Адвокат отметил, что 5 июня обжалует приговор.
"Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра", - написал Фейгин.
Процесс проходил в закрытом режиме. Обвинение во время прений 28 мая требовало для украинца 14 лет колонии. Защита настаивала на невиновности журналиста.
В последнем слове Сущенко заявил, что не признает вины и попросил суд вынести оправдательный приговор. Журналист считает произошедшее с ним спланированной провокацией российских спецслужб.
Романа Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра.— Mark Feygin (@FeyginMark) 4 июня 2018 г.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов.
- Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- Основной суд по делу Сущенко может начаться в январе 2018 года.
- Журналисту Сущенко россияне разрешили свидание с женой и дочерью.
- Романа Сущенко планируют посадить на 20 лет.
- В Сущенко ухудшается зрение за плохие условия в СИЗО.
- Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников.
- Во время пребывания Романа Сущенко в российской тюрьме умер его отец.
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