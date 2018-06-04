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Россия приговорила Сущенко к 12 годам строгого режима


фото: ria.ru
Московской городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского журналиста Романа Сущенко по обвинению в шпионаже

Об этом сообщил в Twitter адвокат Сущенко Марк Фейгин.

Адвокат отметил, что 5 июня обжалует приговор.

"Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра", - написал Фейгин.

Процесс проходил в закрытом режиме. Обвинение во время прений 28 мая требовало для украинца 14 лет колонии. Защита настаивала на невиновности журналиста.

В последнем слове Сущенко заявил, что не признает вины и попросил суд вынести оправдательный приговор. Журналист считает произошедшее с ним спланированной провокацией российских спецслужб.

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