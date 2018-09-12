Сущенко готов просить о помиловании и не собирается голодать, - адвокат

12 сентября, 2018, 14:47

Осужденный в России к 12 годам колонии украинский журналист Роман Сущенко готов просить о помиловании

Об этом сообщил его общественный защитник Марк Фейгин в эфире телеканала "Прямой".

"Роман готов написать эту несчастную бумагу с просьбой о помиловании, я не вижу в этом никакой проблемы, Роман со мной согласен. Не важно, что ты напишешь, главное, оказаться в Киеве", - пояснил Фейгин.

Вместе с тем он отметил, что журналист не признает свою вину.

"Обращение за помилованием совершенно не означает, что вы признаете свою вину. У Романа умер отец в феврале, и поэтому у него есть основания надеяться еще побыть со своей мамой, которая тоже очень старый человек, на восьмом десятке", - отметил Фейгин.

Он рассказал, что во время заседания в Верховном суде России в среду защита настаивала на оправдательном приговоре или уменьшения срока наказания.

В частности, по мнению защитников, суд не учел, что на иждивении Сущенко находятся его жена и сын, против журналиста устроили провокацию с участием его знакомого.

Фейгин предполагает, что Сущенко можно обменять на Станислава Ежова, которого в Украине судят за госизмену.

По словам защитника, осужден украинец не поддерживает голодовку и обращался к другому украинском - Олега Сенцова, чтобы тот "не терял свое здоровье".

Фейгин подтвердил, что защита планирует обращаться в ЕСПЧ, и рассказал, что будет просить, чтобы Сущенко НЕ этапировали в колонию, а оставили в СИЗО Лефортово.