Сущенко готов просить о помиловании и не собирается голодать, - адвокат
Об этом сообщил его общественный защитник Марк Фейгин в эфире телеканала "Прямой".
"Роман готов написать эту несчастную бумагу с просьбой о помиловании, я не вижу в этом никакой проблемы, Роман со мной согласен. Не важно, что ты напишешь, главное, оказаться в Киеве", - пояснил Фейгин.
Вместе с тем он отметил, что журналист не признает свою вину.
"Обращение за помилованием совершенно не означает, что вы признаете свою вину. У Романа умер отец в феврале, и поэтому у него есть основания надеяться еще побыть со своей мамой, которая тоже очень старый человек, на восьмом десятке", - отметил Фейгин.
Он рассказал, что во время заседания в Верховном суде России в среду защита настаивала на оправдательном приговоре или уменьшения срока наказания.
В частности, по мнению защитников, суд не учел, что на иждивении Сущенко находятся его жена и сын, против журналиста устроили провокацию с участием его знакомого.
Фейгин предполагает, что Сущенко можно обменять на Станислава Ежова, которого в Украине судят за госизмену.
По словам защитника, осужден украинец не поддерживает голодовку и обращался к другому украинском - Олега Сенцова, чтобы тот "не терял свое здоровье".
Фейгин подтвердил, что защита планирует обращаться в ЕСПЧ, и рассказал, что будет просить, чтобы Сущенко НЕ этапировали в колонию, а оставили в СИЗО Лефортово.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов. Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- В Сущенко ухудшается здоровье за плохие условия в СИЗО. Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников. Во время пребывания Сущенко в тюрьме умер его отец.
- 4 июня в Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.
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