Сущенко дали премию за защиту свободы слова

2 ноября, 2018, 15:51

Незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко удостоили премии имени Игоря Лубченко за защиту свободы слова

Об этом сообщил руководитель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на странице в Facebook.

"Наш коллега - журналист Роман Сущенко - становится лауреатом Национальной премии за защиту свободы слова", - сообщил он.

По словам Томиленко, награду забрала его дочь, Юлия Сущенко.

Премия имени Игоря Лубченко, многолетнего главы НСЖУ, учреждена для награждения лиц и организаций, которые достигли успехов и общественного признания в отстаивании права на свободу слова, борьбе за высокие профессиональные журналистские стандарты.