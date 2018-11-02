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Сущенко дали премию за защиту свободы слова


фото: vesti.ru
Незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко удостоили премии имени Игоря Лубченко за защиту свободы слова

Об этом сообщил руководитель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на странице в Facebook.

"Наш коллега - журналист Роман Сущенко - становится лауреатом Национальной премии за защиту свободы слова", - сообщил он.

По словам Томиленко, награду забрала его дочь, Юлия Сущенко.

Премия имени Игоря Лубченко, многолетнего главы НСЖУ, учреждена для награждения лиц и организаций, которые достигли успехов и общественного признания в отстаивании права на свободу слова, борьбе за высокие профессиональные журналистские стандарты.

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