Сущенко дали премию за защиту свободы слова
2 ноября, 2018, 15:51
Незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко удостоили премии имени Игоря Лубченко за защиту свободы слова
Об этом сообщил руководитель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на странице в Facebook.
"Наш коллега - журналист Роман Сущенко - становится лауреатом Национальной премии за защиту свободы слова", - сообщил он.
По словам Томиленко, награду забрала его дочь, Юлия Сущенко.
Премия имени Игоря Лубченко, многолетнего главы НСЖУ, учреждена для награждения лиц и организаций, которые достигли успехов и общественного признания в отстаивании права на свободу слова, борьбе за высокие профессиональные журналистские стандарты.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов. Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- У Сущенко ухудшается здоровье из-за плохих условий в СИЗО. Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников. Во время пребывания Сущенко в тюрьме умер его отец.
- 4 июня в Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.
- Общественный защитник Сущенко Марк Фейгин сообщил, что политзаключенный готов просить о помиловании и не собирается голодать.
- Сущенко написал письмо адвокату Марку Фейгину и сообщил, что находится в СИЗО "Матросская тишина".
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