Верховный суд РФ признал законным 12 лет заключения для Сущенко

12 сентября, 2018, 12:08

Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда 12 лет тюрьмы для журналиста Укринформа Романа Сущенко

Соответствующее решение огласил во вторник судья Верховного суда РФ, передает УНИАН.

Таким образом, апелляция защитников отклонена в полном объеме.

Сущенко отметил, что не согласен с решением суда и продолжит борьбу за свое освобождение, в том числе подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.