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Верховный суд РФ признал законным 12 лет заключения для Сущенко


фото: radiosvoboda
Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда 12 лет тюрьмы для журналиста Укринформа Романа Сущенко

Соответствующее решение огласил во вторник судья Верховного суда РФ, передает УНИАН.

Таким образом, апелляция защитников отклонена в полном объеме.

Сущенко отметил, что не согласен с решением суда и продолжит борьбу за свое освобождение, в том числе подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.

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