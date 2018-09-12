Верховный суд РФ признал законным 12 лет заключения для Сущенко
12 сентября, 2018, 12:08
Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда 12 лет тюрьмы для журналиста Укринформа Романа Сущенко
Соответствующее решение огласил во вторник судья Верховного суда РФ, передает УНИАН.
Таким образом, апелляция защитников отклонена в полном объеме.
Сущенко отметил, что не согласен с решением суда и продолжит борьбу за свое освобождение, в том числе подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов. Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- В Сущенко ухудшается здоровье из-за плохих условий в СИЗО. Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников.
- Во время пребывания Романа Сущенко в российской тюрьме умер его отец.
- 4 июня в Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.
- Недавно Сущенко написал письмо украинской диаспоре в Латвии и сообщил, что готовится к длительной путешествия, то есть до этапирования.
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