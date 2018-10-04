Сущенко написал обращение к украинцам перед этапом в колонию
Обращение обнародовал адвокат Марк Фейгин на своей странице в Facebook.
"Пролетели два года заключения. Я вам чрезвычайно признателен за вашу солидарность, помощь, поддержку и участие", - написал Сущенко.
По его словам, "ни разу, ни на мгновение не сомневался в искренности и пылкости таких коллективных действий. Надеюсь, что вы и дальше продолжите поддерживать меня, мою семью и справедливость".
Сущенко написал, что верит в счастливое разрешение ситуации, в которой оказался".
Журналист отметил, что "постоянно чувствовал поддержку украинской власти, нашего государства, правительства, президента, гражданского сообщества и просто людей. Низкий поклон вам! До встречи в Киеве". Обращение датировано 3 октября 2018 года.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов. Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников. Во время пребывания Сущенко в тюрьме умер его отец.
- 4 июня в Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.
- Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что окончательный приговор для Сущенко дает возможность начать процедуру его помилования для последующей передачи Украине.
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