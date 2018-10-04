Сущенко написал обращение к украинцам перед этапом в колонию

4 октября, 2018, 22:48

Украинский журналист Роман Сущенко передал обращение к коллегам, друзьям и соотечественникам перед этапом в колонию

Обращение обнародовал адвокат Марк Фейгин на своей странице в Facebook.

"Пролетели два года заключения. Я вам чрезвычайно признателен за вашу солидарность, помощь, поддержку и участие", - написал Сущенко.

По его словам, "ни разу, ни на мгновение не сомневался в искренности и пылкости таких коллективных действий. Надеюсь, что вы и дальше продолжите поддерживать меня, мою семью и справедливость".

Сущенко написал, что верит в счастливое разрешение ситуации, в которой оказался".

Журналист отметил, что "постоянно чувствовал поддержку украинской власти, нашего государства, правительства, президента, гражданского сообщества и просто людей. Низкий поклон вам! До встречи в Киеве". Обращение датировано 3 октября 2018 года.