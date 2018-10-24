В Швейцарии поймали российских хакеров, которые планировали атаковать WADA
Об этом сообщает Deutsche Wellе.
По данным швейцарских правоохранителей, россияне планировали хакерскую атаку на лабораторию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне. Минюст Швейцарии разрешил дальнейшее расследование дела.
Кроме лаборатории WADA, хакеры также планировали атаки на ряд других учреждений.
Месяцем ранее исполнительный комитет WADA восстановил в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое лишили аккредитации в ноябре 2015 года из-за информации об употреблении допинга российскими легкоатлетами. Однако возобновление прав сопровождалось жесткими требованиями по срокам предоставления экспертам WADA доступа к лабораторным данным и образцам антидопинговых проб в московской лаборатории.
- Напомним, ранее спецслужбы Нидерландов, Швейцарии и Великобритании задержали в Нидерландах двух российских шпионов, которые пытались получить данные из химической лаборатории в швейцарском Шпице, что расследует химические атаки в Сирии и британском Солсбери.
- Директор Федеральной разведывательной службы Швейцарии Жан-Филипп Годен заявил, что в Швейцарии неуклонно растет шпионская активность российских агентов.
- В Чехии задержали россиян, подозреваемых в кибератаке на МИД
- В МИД Украины заявили, что с начала войны хакеры РФ более 6 тыс. раз атаковали Украину.
- Нидерланды заявили, что российские хакеры пытались похитить материалы следствия по МН17, а также о состоянии кибервойны с РФ.
- Канада призвала объединяться для защиты от российских кибератак.
- Германия присоединилась к обвинениям России в кибератаках.
- МИД Словакии подверглось масштабной кибератаке, целью которой было получение данных и документов по компьютерной сети ведомства.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-