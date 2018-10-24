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В Швейцарии поймали российских хакеров, которые планировали атаковать WADA

Во вторник, 23 октября, в Швейцарии задержали двух граждан России, которых подозревают в подготовке кибератаки

Об этом сообщает Deutsche Wellе.

По данным швейцарских правоохранителей, россияне планировали хакерскую атаку на лабораторию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне. Минюст Швейцарии разрешил дальнейшее расследование дела.

Кроме лаборатории WADA, хакеры также планировали атаки на ряд других учреждений.

Месяцем ранее исполнительный комитет WADA восстановил в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое лишили аккредитации в ноябре 2015 года из-за информации об употреблении допинга российскими легкоатлетами. Однако возобновление прав сопровождалось жесткими требованиями по срокам предоставления экспертам WADA доступа к лабораторным данным и образцам антидопинговых проб в московской лаборатории.

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