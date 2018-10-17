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В Чехии задержали россиян, подозреваемых в кибератаке на МИД

Чешские правоохранители задержали 8 человек, которых обвиняют в хакерской атаке на МИД Чехии и во вмешательстве в работу системы выдачи удостоверений на постоянное проживание

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на прокуратуру Праги.

Задержание произошло 18 сентября. Среди задержанных - граждане России и Вьетнама. Сколько из них - россияне, - пока не уточняется. Задержанным предъявили обвинения в несанкционированном доступе к компьютерным сетям и участии в организованной преступной группе. Четырех из них также обвиняют в отмывании денег.

В пражской прокуратуре утверждают, что задержанные могли заработать на кибератаках сотни миллионов чешских крон.

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