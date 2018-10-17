В Чехии задержали россиян, подозреваемых в кибератаке на МИД
17 октября, 2018, 10:17
Чешские правоохранители задержали 8 человек, которых обвиняют в хакерской атаке на МИД Чехии и во вмешательстве в работу системы выдачи удостоверений на постоянное проживание
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на прокуратуру Праги.
Задержание произошло 18 сентября. Среди задержанных - граждане России и Вьетнама. Сколько из них - россияне, - пока не уточняется. Задержанным предъявили обвинения в несанкционированном доступе к компьютерным сетям и участии в организованной преступной группе. Четырех из них также обвиняют в отмывании денег.
В пражской прокуратуре утверждают, что задержанные могли заработать на кибератаках сотни миллионов чешских крон.
- Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что с начала войны хакеры РФ более 6 тыс. раз атаковали Украину.
- Нидерланды заявили, что российские хакеры пытались похитить материалы следствия по МН17, а также о состоянии кибервойны с РФ.
- Канада призвала объединяться для защиты от российских кибератак.
- Германия присоединилась к обвинениям России в кибератаках.
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