Нидерланды ведут кибервойну с Россией, - министр обороны

16 октября, 2018, 13:52

Глава Министерства обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что страна находится в состоянии кибервойны с Российской Федерацией

Об этом сообщает De Telegraaf.

Такой вывод чиновница сделала после ситуации с высылкой российских граждан по подозрению в кибератаке на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) в Гааге

Она добавила, что российские спецслужбы пытаются влиять на нидерландскую демократию различными способами, при этом упомянув вмешательства РФ в выборах президента США в 2016 году.

Напомним, 4 октября спецслужбы Нидерландов сообщили о предотвращении хакерской атаки России против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ), расположенной в Гааге.