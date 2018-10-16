Нидерланды ведут кибервойну с Россией, - министр обороны
16 октября, 2018, 13:52
Глава Министерства обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что страна находится в состоянии кибервойны с Российской Федерацией
Об этом сообщает De Telegraaf.
Такой вывод чиновница сделала после ситуации с высылкой российских граждан по подозрению в кибератаке на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) в Гааге
Она добавила, что российские спецслужбы пытаются влиять на нидерландскую демократию различными способами, при этом упомянув вмешательства РФ в выборах президента США в 2016 году.
Напомним, 4 октября спецслужбы Нидерландов сообщили о предотвращении хакерской атаки России против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ), расположенной в Гааге.
- Напомним, 4 октября Минобороны Нидерландов заявило, что разведка Нидерландов предотвратила российскую кибератаку против находящейся в Гааге Организации по запрещению химического оружия, а также о попытке российских хакеров похитить материалы следствия по МН17. Нидерланды выслали четырех офицеров российской военной разведки и вызвали посла РФ.
- Великобритания пообещала новые санкции против РФ в ответ на шпионский скандал в Нидерландах.
- НАТО выразила солидарность с Британией и Нидерландами, заявив, что РФ должна прекратить преступную киберактивность.
- США предъявили обвинения 7 офицерам ИГРУ. Канада призвала объединяться для защиты от российских кибератак.
- Бельгийские СМИ сообщили, что российские хакеры похитили доклад Бельгии об Украине.
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