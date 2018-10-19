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Швейцария заявила об активизации российских шпионов


фото: REUTERS
В Швейцарии неуклонно растет шпионская активность российских агентов

Об этом заявил на пресс-конференции директор Федеральной разведывательной службы Швейцарии Жан-Филипп Годен, передает Reuters.

"Я не могу рассказать многочисленные подробности о действиях России в Швейцарии, но очевидно, что активность выше, чем раньше", - сказал Жан-Филипп Годен.

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Руководитель разведки Швейцарии сделал такое заявление после двух инцидентов с участием предполагаемых российских агентов, которые пытались проникнуть на швейцарские объекты.

"Я не могу сказать, о каком числе шпионов идет речь, но оно значительное. Конечно, у меня много данных, но я поделюсь ими с моими коллегами, а не со средствами массовой информации", - добавил Годен.

Годен отметил, что Швейцария интересует российских шпионов, в частности, из-за большой концентрации в стране, в частности в Женеве, международных и неправительственных организаций. Целями российских шпионов, по словам швейцарского разведчика, могут быть и спортивные организации - Международный олимпийский комитет и тому подобное.

"Отличие настоящего в том, что русские пытаются действовать против нашей чувствительной инфраструктуры, это - красная черта", - подчеркнул Годен.

  • Напомним, ранее спецслужбы Нидерландов, Швейцарии и Великобритании задержали в Нидерландах двух российских шпионов, которые пытались получить данные из химической лаборатории в швейцарском Шпице, что расследует химические атаки в Сирии и британском Солсбери.
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