Хакеры ГРУ: Германия присоединилась к обвинениям России в кибератаках
Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Deutsche Welle.
"Федеральное правительство исходит из того, что с высокой долей вероятности за кампанией APT28 стоит российская военная разведка ГРУ. Эта оценка базируется на очень надежных собственных фактах и источниках", - сказал Зайберт.
Кроме того, немецкое правительство выразило полную поддержку высказанным накануне оценкам Британии и Нидерландов относительно кибератак со стороны России.
"Мы осуждаем такие нападения на международные организации и на объекты наших союзников. И мы призываем Россию выполнять свои обязательства и воздерживаться от таких действий", - заявил Зайберт.
В начале 2018 года хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears, проникла в так называемую "Информационную сеть Берлин-Бонн" (IVBB), что используется Ведомством федерального канцлера Германии, федеральными министерствами и службами безопасности, Бундестагом и Бундесратом. Атакованные серверы считались особенно надежно защищенными от нападений извне.
Также группу подозревают в масштабной атаке на внутреннюю сеть Бундестага в мае 2015 года, когда хакеры взломали 14 серверов, среди которых и главный сервер системы со всеми данными для доступа к внутренней сети парламента.
- Напомним, 4 октября Минобороны Нидерландов заявило, что разведка Нидерландов предотвратила российскую кибератаку против находящейся в Гааге Организации по запрещению химического оружия, а также о попытке российских хакеров похитить материалы следствия по МН17. Нидерланды выслали четырех офицеров российской военной разведки и вызвали посла РФ.
- Великобритания пообещала новые санкции против РФ в ответ на шпионский скандал в Нидерландах.
- НАТО выразила солидарность с Британией и Нидерландами, заявив, что РФ должна прекратить преступную киберактивность.
- США предъявили обвинения 7 офицерам ГРУ. Канада призвала объединяться для защиты от российских кибератак.
- Бельгийские СМИ сообщили, что российские хакеры похитили доклад Бельгии об Украине.
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