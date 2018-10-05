Хакеры ГРУ: Германия присоединилась к обвинениям России в кибератаках

5 октября, 2018, 17:02

Германия назвала российскую военную разведку ответственной за кибератаки хакерской группы АРТ28 на правительственные сети

Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Deutsche Welle.

"Федеральное правительство исходит из того, что с высокой долей вероятности за кампанией APT28 стоит российская военная разведка ГРУ. Эта оценка базируется на очень надежных собственных фактах и источниках", - сказал Зайберт.

Кроме того, немецкое правительство выразило полную поддержку высказанным накануне оценкам Британии и Нидерландов относительно кибератак со стороны России.

"Мы осуждаем такие нападения на международные организации и на объекты наших союзников. И мы призываем Россию выполнять свои обязательства и воздерживаться от таких действий", - заявил Зайберт.

В начале 2018 года хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears, проникла в так называемую "Информационную сеть Берлин-Бонн" (IVBB), что используется Ведомством федерального канцлера Германии, федеральными министерствами и службами безопасности, Бундестагом и Бундесратом. Атакованные серверы считались особенно надежно защищенными от нападений извне.

Также группу подозревают в масштабной атаке на внутреннюю сеть Бундестага в мае 2015 года, когда хакеры взломали 14 серверов, среди которых и главный сервер системы со всеми данными для доступа к внутренней сети парламента.