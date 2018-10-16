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С начала войны хакеры РФ более 6 тыс. раз атаковали Украину, - МИД

Украинскому правительству известно о более чем 6 тысячах масштабных кибератак со стороны России за последние 4 года

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на выступление министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Брюсселе на конференции по вопросам избирательной безопасности.

"Речь не идет только об избирательной инфраструктуре, или критической, или банковской. В среднем раз в неделю инфраструктура нашего министерства подвергается масштабному кибернападению. Нападения могут быть различными, но они происходят с определенной регулярностью", – рассказал Климкин.

Кстати, не только Украина подозревает Россию в кибератаках. В частности, США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Однако Россия отрицает какую-либо причастность к кибератакам.

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