С начала войны хакеры РФ более 6 тыс. раз атаковали Украину, - МИД
16 октября, 2018, 17:11
Украинскому правительству известно о более чем 6 тысячах масштабных кибератак со стороны России за последние 4 года
Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на выступление министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Брюсселе на конференции по вопросам избирательной безопасности.
"Речь не идет только об избирательной инфраструктуре, или критической, или банковской. В среднем раз в неделю инфраструктура нашего министерства подвергается масштабному кибернападению. Нападения могут быть различными, но они происходят с определенной регулярностью", – рассказал Климкин.
Кстати, не только Украина подозревает Россию в кибератаках. В частности, США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Однако Россия отрицает какую-либо причастность к кибератакам.
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