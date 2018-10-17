МИД Словакии подверглось масштабной кибератаке, - премьер

17 октября, 2018, 14:38

Министерство иностранных дел Словакии подверглось масштабной кибератаке, целью которой было получение данных и документов по компьютерной сети ведомства

Об этом заявил словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини, сообщает Aktuality.sk.

Премьер сказал, что атака была "очень изящной", и назвал хакеров "многонациональной, сложной шпионской организацией".

Пеллегрини отметил, что вмешательство в сеть выявила военная разведка Словакии после того, как компьютеры начали необычно функционировать.

"После глубокого анализа они подтвердили, что это не обычный вирус, а сложный вредоносный код, который позволяет злоумышленникам фильтровать данные внутри организации при атаке на серверы из-за границы", - сказал он.

Премьер не сказал, какие документы пытались украсть хакеры и удалось ли им получить какую-то информацию и когда именно произошла кибератака.