МИД Словакии подверглось масштабной кибератаке, - премьер
17 октября, 2018, 14:38
Министерство иностранных дел Словакии подверглось масштабной кибератаке, целью которой было получение данных и документов по компьютерной сети ведомства
Об этом заявил словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини, сообщает Aktuality.sk.
Премьер сказал, что атака была "очень изящной", и назвал хакеров "многонациональной, сложной шпионской организацией".
Пеллегрини отметил, что вмешательство в сеть выявила военная разведка Словакии после того, как компьютеры начали необычно функционировать.
"После глубокого анализа они подтвердили, что это не обычный вирус, а сложный вредоносный код, который позволяет злоумышленникам фильтровать данные внутри организации при атаке на серверы из-за границы", - сказал он.
Премьер не сказал, какие документы пытались украсть хакеры и удалось ли им получить какую-то информацию и когда именно произошла кибератака.
- Напомним, в Чехии арестовали восьмерых граждан России и Вьетнама за незаконное вмешательство в регистрационную систему выдачи разрешений на временное проживание в стране.
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