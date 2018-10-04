Канада призвала объединяться для защиты от российских кибератак
Об этом сообщает сайт внешнеполитического ведомства Канады.
"Сегодня Канада присоединяется к своим союзникам в выявлении и разоблачении серии преступных российских военных киберопераций. Эти действия являются частью более широкой структуры деятельности российского правительства, лежащей далеко за пределами должного поведения, демонстрирует пренебрежение международным правом и подрывает международный порядок, основанный на правилах. Канада призывает всех тех, кто ценит этот порядок, объединиться для его защиты", - говорится в сообщении.
В Канаде отмечают, что действия российских киберпреступников затронули и непосредственно королевство.
"Некоторые из этих акций касаются Канады. В 2016 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) - независимое международное агентство со штаб-квартирой в Канаде - публично сообщило, что хакерская группа Fancy Bear/APT28 опубликовала на своем сайте конфиденциальные данные спортсмена, незаконно полученные от Антидопинговой администрации и системы управления ВАДА. Правительство Канады с высокой степенью уверенности утверждает, что за этот инцидент была ответственна российская военная разведка ГРУ", - заявляют в МИД Канады.
Правительство Канады также заявляет об ответственности ГРУ за кибератаку против Организации по запрещению химического оружия в апреле 2018 года после отравления в Великобритании российским военным ядом "Новичок" бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.
"Канада является членом ОЗХЗ и сейчас является членом в ее исполнительном совете. Канада поддерживает усилия ОЗХЗ, направленные на то, чтобы избавить мир от этих отвратительных вооружений, и глобальные усилия, направленные на преодоление незаконного использования химического оружия в Сирии и Великобритании. Инциденты, выявленные Канадой и нашими союзниками, включая попытку ГРУ подорвать работу ОЗХЗ, свидетельствуют, что российское правительство пренебрегает международным правом и установленными нормами. Попытка скомпрометировать сети ОЗХЗ согласована с более широкими атаками России на независимость и профессионализм персонала ОЗХЗ", - подчеркивает Канада.
- Напомним, 4 октября Минобороны Нидерландов заявило, что разведка Нидерландов предотвратила российскую кибератаку против находящейся в Гааге Организации по запрещению химического оружия, а также о попытке российских хакеров похитить материалы следствия по МН17. Нидерланды выслали четырех офицеров российской военной разведки и вызвали посла РФ.
- Великобритания пообещала новые санкции против РФ в ответ на шпионский скандал в Нидерландах.
- НАТО выразила солидарность с Великобританией и Нидерландами, заявив, что РФ должна прекратить преступную киберактивность.
- США предъявили обвинения 7 офицерам ГРУ.
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