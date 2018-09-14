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Задержаны российские шпионы, следившие за лабораторией по расследованию химатаки в Солсбери


фото: REUTERS
Спецслужбы Нидерландов, Швейцарии и Великобритании задержали в Нидерландах двух российских шпионов, которые пытались получить данные из химической лаборатории в швейцарском Шпице, в которй расследуют химические атаки в Сирии и британском Солсбери

Об этом сообщило со ссылкой на источники швейцарское издание Tages-Anzeiger, передает "Европейская правда".

Точная дата задержания неизвестна, однако отмечается, что инцидент произошел в 2018 году. Собеседники издания утверждают, что россияне направлялись в Швейцарию и везли с собой хакерское оборудование.

Задержание шпионов стало результатом совместной операции спецслужб указанных стран, а Федеральная служба разведки Швейцарии подтвердила свое участие в операции.

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Ранее немецкие СМИ сообщали, что лабораторию в Шпице, которая, в частности, изучала вещество, с помощью которого в марте в Солсбери отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, атаковали российские хакеры. Немецкое ведомство по охране конституции уточняло, что атаки, вероятно, организовали российские спецслужбы.

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