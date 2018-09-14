Задержаны российские шпионы, следившие за лабораторией по расследованию химатаки в Солсбери
Об этом сообщило со ссылкой на источники швейцарское издание Tages-Anzeiger, передает "Европейская правда".
Точная дата задержания неизвестна, однако отмечается, что инцидент произошел в 2018 году. Собеседники издания утверждают, что россияне направлялись в Швейцарию и везли с собой хакерское оборудование.
Задержание шпионов стало результатом совместной операции спецслужб указанных стран, а Федеральная служба разведки Швейцарии подтвердила свое участие в операции.
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Ранее немецкие СМИ сообщали, что лабораторию в Шпице, которая, в частности, изучала вещество, с помощью которого в марте в Солсбери отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, атаковали российские хакеры. Немецкое ведомство по охране конституции уточняло, что атаки, вероятно, организовали российские спецслужбы.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери. США выслали 60 российских дипломатов и закрыли консульство в Сиэтле. Украина выслала 13 российских дипломатов. Всего 27 стран и НАТО выслали более 150 российских дипломатов.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля. Британия нашла лабораторию, которая могла изготовить "Новичок", и назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки. Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес назвал Владимира Путина ответственным за химическую атаку.
- Путин заявил, что подозреваемые Британией Александр Петров и Руслан Боширов являются гражданскими лицами, за ними нет ничего криминального и призвал людей выступить в эфире СМИ.
- В правительстве Британии назвали ложью сначала слова президента РФ, а затем и выступление обоих подозреваемых, которые на призыв Путина дали интервью российскому пропагандистскому каналу RT.
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