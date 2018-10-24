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Убийство Хашогги: США обещают виновным "большие проблемы"


фото: REUTERS
Соединенные штаты Америки хотят отменить визы 21 подозреваемого, чтобы наказать ответственных лиц за убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги

Об этом сообщает "BBC Украина".

Как сообщил государственный секретарь Майк Помпео, Дональд Трамп "не в восторге от ситуации". По словам Помпео, США "накажут ответственных лиц", в частности отменят визы 21 подозреваемого.

"Кто бы ни стоял за этой идеей, думаю, сейчас должен иметь большие проблемы. И они должны иметь большие проблемы", - убежден американский президент.

Он называл убийство Хашогги "полным фиаско" и сказал, что Саудовская Аравия никогда не должна была думать об убийстве сотрудника Washington Post.

"У них была очень плохая идея ... Ее плохо реализовали, а попытка замести следы была худшей в истории", - заявил Трамп.

  • Напомним, об исчезновении 59-летнего саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, который проживал в США, стало известно 3 октября - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле оформить документы для брака со своей невестой.
  • Турецкая полиция заявила, что в здании консульства журналиста убили. Сейчас правоохранители ищут тело Хашогги в лесу Белград возле Стамбула и на окраинах города Ялова в 90 км на юг от Стамбула.
  • Британский, французский, нидерландский и американский министры отменили участие в инвестиционной конференции в Эр-Рияде из-за беспокойства относительно вероятного убийства журналиста, Президент США Дональд Трамп пообещал "очень жесткую" реакцию Вашингтона в случае подтверждения причастности Эр-Рияда.
  • Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве, но заявила, что не знает, где тело. За убийство саудовского журналиста Хашогги арестовано 18 подозреваемых. В расследовании убийства Хашогги примет участие ЦРУ.
  • Лидер Турецкой оппозиционной партии Догу Перинчек заявил об обнаружении фрагментов тела убитого Хашогги.
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