Убийство Хашогги: США обещают виновным "большие проблемы"

24 октября, 2018, 09:51

Соединенные штаты Америки хотят отменить визы 21 подозреваемого, чтобы наказать ответственных лиц за убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги

Об этом сообщает "BBC Украина".

Как сообщил государственный секретарь Майк Помпео, Дональд Трамп "не в восторге от ситуации". По словам Помпео, США "накажут ответственных лиц", в частности отменят визы 21 подозреваемого.

"Кто бы ни стоял за этой идеей, думаю, сейчас должен иметь большие проблемы. И они должны иметь большие проблемы", - убежден американский президент.

Он называл убийство Хашогги "полным фиаско" и сказал, что Саудовская Аравия никогда не должна была думать об убийстве сотрудника Washington Post.

"У них была очень плохая идея ... Ее плохо реализовали, а попытка замести следы была худшей в истории", - заявил Трамп.