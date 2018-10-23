Директор ЦРУ примет участие в расследовании убийства Хашогги

23 октября, 2018, 11:10

Директор ЦРУ Джина Хаспел примет участие в расследовании смерти саудовского журналиста Джамала Хашогги

Об этом, ссылаясь на источник, пишет Reuters.

По данным агентства, Хаспел отправляется в Турцию для участия в расследовании убийства Джамала Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "лучшие люди разведки сейчас в Турции", но не сообщил никаких подробностей.