Директор ЦРУ примет участие в расследовании убийства Хашогги
23 октября, 2018, 11:10
Директор ЦРУ Джина Хаспел примет участие в расследовании смерти саудовского журналиста Джамала Хашогги
Об этом, ссылаясь на источник, пишет Reuters.
По данным агентства, Хаспел отправляется в Турцию для участия в расследовании убийства Джамала Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "лучшие люди разведки сейчас в Турции", но не сообщил никаких подробностей.
- Напомним, журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября во время визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.
- 12 октября власти Турции заявили о наличии аудио- и видеодоказательств убийства Хашогги, а турецкая полиция обыскала консульство Саудовской Аравии.
- 20 октября власти Саудовской Аравии признали, что оппозиционный журналист был убит в консульстве в Стамбуле.
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