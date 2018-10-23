Убийство журналиста Хашогги: в Турции заявили об обнаружении тела

23 октября, 2018, 12:22

Лидер Турецкой оппозиционной партии Vatan (Родина) Догу Перинчек заявил об обнаружении фрагментов тела убитого в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамала Хашогги

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на турецкий портал Haberler.

По словам политика, фрагменты тела журналиста обнаружили в колодце в саду резиденции консула Саудовской Аравии.

Официально эта информация еще не подтверждена, однако Догу Перинчек предположил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган расскажет об этом 23 октября во время выступления в парламенте.