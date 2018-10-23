Убийство журналиста Хашогги: в Турции заявили об обнаружении тела
23 октября, 2018, 12:22
Лидер Турецкой оппозиционной партии Vatan (Родина) Догу Перинчек заявил об обнаружении фрагментов тела убитого в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамала Хашогги
Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на турецкий портал Haberler.
По словам политика, фрагменты тела журналиста обнаружили в колодце в саду резиденции консула Саудовской Аравии.
Официально эта информация еще не подтверждена, однако Догу Перинчек предположил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган расскажет об этом 23 октября во время выступления в парламенте.
- Напомним, об исчезновении 59-летнего саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, проживавшего в США, стало известно 3 октября - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле оформить документы для брака со своей невестой.
- Турецкая полиция заявила, что в здании консульства журналиста убили. Сейчас правоохранители ищут тело Хашогги в лесу Белград возле Стамбула и на окраинах города Ялова в 90 км на юг от Стамбула.
- Британский, французский, нидерландский и американский министры отменили участие в инвестиционной конференции в Эр-Рияде из-за беспокойства по поводу возможного убийства журналиста, Президент США Дональд Трамп пообещал "очень жесткую" реакцию Вашингтона в случае подтверждения причастности Эр-Рияда.
- Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве, но заявила, что не знает, где тело. В связи с убийством саудовского журналиста Хашогги арестованы 18 подозреваемых. В расследовании убийства Хашогги примет участие ЦРУ.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-