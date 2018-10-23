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Убийство журналиста Хашогги: в Турции заявили об обнаружении тела


фото: REUTERS
Лидер Турецкой оппозиционной партии Vatan (Родина) Догу Перинчек заявил об обнаружении фрагментов тела убитого в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамала Хашогги

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на турецкий портал Haberler.

По словам политика, фрагменты тела журналиста обнаружили в колодце в саду резиденции консула Саудовской Аравии.

Официально эта информация еще не подтверждена, однако Догу Перинчек предположил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган расскажет об этом 23 октября во время выступления в парламенте.

  • Напомним, об исчезновении 59-летнего саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, проживавшего в США, стало известно 3 октября - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле оформить документы для брака со своей невестой.
  • Турецкая полиция заявила, что в здании консульства журналиста убили. Сейчас правоохранители ищут тело Хашогги в лесу Белград возле Стамбула и на окраинах города Ялова в 90 км на юг от Стамбула.
  • Британский, французский, нидерландский и американский министры отменили участие в инвестиционной конференции в Эр-Рияде из-за беспокойства по поводу возможного убийства журналиста, Президент США Дональд Трамп пообещал "очень жесткую" реакцию Вашингтона в случае подтверждения причастности Эр-Рияда.
  • Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве, но заявила, что не знает, где тело. В связи с убийством саудовского журналиста Хашогги арестованы 18 подозреваемых. В расследовании убийства Хашогги примет участие ЦРУ.
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