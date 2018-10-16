16 октября, 2018, 14:02

Турецкая полиция впервые обыскала консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, где в последний раз видели пропавшего журналиста Джамаля Хашогги

Об этом сообщает AFP.

До сих пор Эр-Рияд не позволял турецким следователям обыскивать консульство - официально саудовскую территорию.

В понедельник вечером в консульство прибыли группа турецких экспертов на шести автомобилях. Они пробыли в помещении почти восемь часов, и поехали во вторник рано утром.

Следователи взяли образцы, в том числе почвы из сада консульства, которые погрузили в фургоны.

Саудовская делегация въехала в консульство за час до прибытия турецкой полиции и, как выяснилось, находилась внутри во время проведения обыска.

Ранее The Washington Post сообщила, что турецкое правительство проинформировало официальные лица США, что у него есть аудио-и видеозаписи, которые подтверждают, что Хашогги убили в консульстве.

Турецкие СМИ сообщили, что часы Apple Watch, которые были на руке Хашогги, записали момент его убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.