Турецкая полиция впервые обыскала консульство Саудовской Аравии в Стамбуле
Об этом сообщает AFP.
До сих пор Эр-Рияд не позволял турецким следователям обыскивать консульство - официально саудовскую территорию.
В понедельник вечером в консульство прибыли группа турецких экспертов на шести автомобилях. Они пробыли в помещении почти восемь часов, и поехали во вторник рано утром.
Следователи взяли образцы, в том числе почвы из сада консульства, которые погрузили в фургоны.
Саудовская делегация въехала в консульство за час до прибытия турецкой полиции и, как выяснилось, находилась внутри во время проведения обыска.
Ранее The Washington Post сообщила, что турецкое правительство проинформировало официальные лица США, что у него есть аудио-и видеозаписи, которые подтверждают, что Хашогги убили в консульстве.
Турецкие СМИ сообщили, что часы Apple Watch, которые были на руке Хашогги, записали момент его убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
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