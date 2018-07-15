Сын погибшей от “Новичка” - Трампу: "Поговорите о моей маме с Путиным"
15 июля, 2018, 19:46
Эван Хоуп, сын британки Дон Стерджесс, погибшей от отравления нервно-паралитическим агентом российского производства “Новичок”, попросил президента США Дональда Трампа поднять вопрос о применении “Новичка” в Британии на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
Об этом сообщает The Guardian.
Эван Хоуп сообщил, что он хотел бы, чтобы убийца или убийцы его матери “получили по заслугам”.
“Я не разделяю политику Дональда Трампа и я никогда не буду его сторонником, но я хотел бы, чтобы он поговорил о моей матери с российским президентом”, – сказал Хоуп.
- Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии обнаружили мужчину и женщину без сознания. Их состояние тогда связывали с воздействием неизвестного вещества, однако не могли сказать точно, чем они отравились.
- Впоследствии стало известно, что мужчина и женщина были отравлены "Новичком" - таким же нервно-паралитическим веществом, как и бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
- 9 июля в больнице в результате воздействия "Новичка" скончалась одна из пострадавших - Дон Стерджесс.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место. 18 мая бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля выписали из госпиталя в Великобритании.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве