Сын погибшей от “Новичка” - Трампу: "Поговорите о моей маме с Путиным"

15 июля, 2018, 19:46

Эван Хоуп, сын британки Дон Стерджесс, погибшей от отравления нервно-паралитическим агентом российского производства “Новичок”, попросил президента США Дональда Трампа поднять вопрос о применении “Новичка” в Британии на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным

Об этом сообщает The Guardian.

Эван Хоуп сообщил, что он хотел бы, чтобы убийца или убийцы его матери “получили по заслугам”.

“Я не разделяю политику Дональда Трампа и я никогда не буду его сторонником, но я хотел бы, чтобы он поговорил о моей матери с российским президентом”, – сказал Хоуп.