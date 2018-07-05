Опять "Новичок": двое людей возле Солсбери отравились тем же веществом, что и Скрипали
Об этом сообщает издание ВВС со ссылкой на данные полиции.
Отмечается, что потерпевшие, вероятные имена которых Чарли Роули и Дон Стерджесс, до сих пор находятся в критическом состоянии после того, как в субботу их нашли в частном доме.
Правоохранители отметили, что в прошлом эти люди не делали ничего такого, что могло бы сделать их потенциальными жертвами подобного нападения.
Полиция еще не может точно сказать, был ли этот тип "Новичка" из той же партии яда, от которой пострадали Скрипали, впрочем такой возможности не исключают.
Местных жителей также предупредили, что им лучше не брать в руки и не поднимать неизвестных предметов, ведь неизвестно, где именно может храниться яд.
Фото Дон Стерджесс и Чарли Роули
Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии было обнаружено мужчину и женщину без сознания. Их состояние тогда связывали с воздействием неизвестного вещества, однако не могли сказать точно, чем они отравились.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место. 18 мая бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля выписали из госпиталя в Великобритании.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве