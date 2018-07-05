Опять "Новичок": двое людей возле Солсбери отравились тем же веществом, что и Скрипали

5 июля, 2018, 07:16

Мужчина и женщина, которых нашли без сознания в графстве Вилдшир, были отравлены "Новичком" - таким же нервно-паралитическим веществом, как и бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Об этом сообщает издание ВВС со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что потерпевшие, вероятные имена которых Чарли Роули и Дон Стерджесс, до сих пор находятся в критическом состоянии после того, как в субботу их нашли в частном доме.

Правоохранители отметили, что в прошлом эти люди не делали ничего такого, что могло бы сделать их потенциальными жертвами подобного нападения.

Полиция еще не может точно сказать, был ли этот тип "Новичка" из той же партии яда, от которой пострадали Скрипали, впрочем такой возможности не исключают.

Местных жителей также предупредили, что им лучше не брать в руки и не поднимать неизвестных предметов, ведь неизвестно, где именно может храниться яд.

Фото Дон Стерджесс и Чарли Роули

Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии было обнаружено мужчину и женщину без сознания. Их состояние тогда связывали с воздействием неизвестного вещества, однако не могли сказать точно, чем они отравились.