Двое людей отравились неизвестным веществом возле Солсбери, где пострадали Скрипали

4 июля, 2018, 08:24

Мужчина и женщина попали под влияние неизвестного ядовитого вещества вблизи южного английского города Солсбери, после чего их госпитализировали

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на британскую полицию.

В ведомстве отметили, что представителей службы экстренной помощи вызвали по адресу Магглтон-роуд города Эймсбери 30 июня после того, как без сознания 40-летних мужчину и женщину нашли в жилом доме.

Эймсбери находится на расстоянии 11 км на север от Солсбери, где в марте этого года нервно-паралитическим веществом было отравлено экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Сначала правоохранители подумали, что мужчина и женщина, вероятно, использовали кокаин или героин из партии зараженных наркотиков. Впрочем, тест не смог указать, что именно это было за вещество, поэтому дальнейшие исследования продолжаются. Пострадавшие сейчас находятся в отделе интенсивной терапии.