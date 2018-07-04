Двое людей отравились неизвестным веществом возле Солсбери, где пострадали Скрипали
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на британскую полицию.
В ведомстве отметили, что представителей службы экстренной помощи вызвали по адресу Магглтон-роуд города Эймсбери 30 июня после того, как без сознания 40-летних мужчину и женщину нашли в жилом доме.
Эймсбери находится на расстоянии 11 км на север от Солсбери, где в марте этого года нервно-паралитическим веществом было отравлено экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Сначала правоохранители подумали, что мужчина и женщина, вероятно, использовали кокаин или героин из партии зараженных наркотиков. Впрочем, тест не смог указать, что именно это было за вещество, поэтому дальнейшие исследования продолжаются. Пострадавшие сейчас находятся в отделе интенсивной терапии.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место. 18 мая бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля выписали из госпиталя в Великобритании.
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