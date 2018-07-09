Умерла женщина, отравившаяся "Новичком" недалеко от Солсбери

9 июля, 2018, 07:22

Британские правоохранители начали расследование убийства после того как в больнице, в результате воздействия нервно-паралитического вещества "Новичок", умерла женщина

Об этом сообщает издание BBC.

44-летняя Дон Стерджесс умерла в больнице в воскресенье вечером после того как отравилась 30 июня. 45-летний Чарли Роули, который также пострадал в Эймсбери от "Новичка", остается в критическом состоянии.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй отметила, что она была "поражена и потрясена" этой смертью, особенно после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Полиция намерена провести посмертное обследование Стерджесс, чтобы получить больше данных. Правоохранители все еще пытаются разобраться, как она и Роули попали под влияние "Новичка", хотя тесты подтвердили, что они касались зараженного предмета руками.

У Дон Стерджесс осталась семья, в том числе трое детей.

Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии обнаружили мужчину и женщину без сознания. Их состояние тогда связывали с воздействием неизвестного вещества, однако не могли сказать точно, чем они отравились.

Впоследствии стало известно, что мужчина и женщина были отравлены "Новичком" - такой же нервно-паралитическим веществом, как и бывший шпион Сергей Скрипач и его дочь Юлия.