Умерла женщина, отравившаяся "Новичком" недалеко от Солсбери
Об этом сообщает издание BBC.
44-летняя Дон Стерджесс умерла в больнице в воскресенье вечером после того как отравилась 30 июня. 45-летний Чарли Роули, который также пострадал в Эймсбери от "Новичка", остается в критическом состоянии.
Премьер-министр Британии Тереза Мэй отметила, что она была "поражена и потрясена" этой смертью, особенно после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Полиция намерена провести посмертное обследование Стерджесс, чтобы получить больше данных. Правоохранители все еще пытаются разобраться, как она и Роули попали под влияние "Новичка", хотя тесты подтвердили, что они касались зараженного предмета руками.
У Дон Стерджесс осталась семья, в том числе трое детей.
Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии обнаружили мужчину и женщину без сознания. Их состояние тогда связывали с воздействием неизвестного вещества, однако не могли сказать точно, чем они отравились.
Впоследствии стало известно, что мужчина и женщина были отравлены "Новичком" - такой же нервно-паралитическим веществом, как и бывший шпион Сергей Скрипач и его дочь Юлия.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипача и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место. 18 мая бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля выписали из госпиталя в Великобритании.
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