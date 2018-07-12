БПП предлагает "Народному фронту" отозвать по одной кандидатуре в ЦИК
Об этом заявил в кулуарах парламента глава фрации БПП Артур Герасимов, передает "112 Украина".
"Мы слышали предостережения относительно количества кандидатов на должности членов ЦИК в представлении. Фракция БПП готова отозвать одну из своих кандидатур для того, чтобы решить этот вопрос", - сказал Герасимов.
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Глава фрации БПП также призвал "Народный фронт" сделать то же самое.
"Также мы слышали предостережения от наших коллег из НФ о том, что надо выполнять резолюцию ПАСЕ относительно представленности одной из фракций, которая пока не имеет своего представителя. И мы обращаемся к нашим коллегам по коалиции также отозвать одну из своих кандидатур для того, чтобы решить и этот вопрос", - добавил Герасимов.
Депутат призвал главу Верховной Рады Андрея Парубия собрать лидеров фракций для обсуждения этого вопроса.
В то же время депутат от "Народного фронта" Леонид Емец отметил, что его фракция только что получила это предложение и обсудит его.
- Напомним, 3 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что есть риск того, что ротация членов ЦИК состоится лишь частично.
- 5 февраля президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии. Все 14 кандидатов в состав обновленной ЦИК прошли спецпроверку. Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что вопрос нового состава ЦИК депутаты могут рассмотреть 19 апреля. Однако 19 апреля вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии не вынесли на рассмотрение Совета.
- 5 июля Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта относительно обновления состава ЦИК.
- В БПП пообещали блокировать работу Рады до рассмотрения вопроса изменения ЦИК. Вопрос обновления ЦИК вернули на повестку дня.
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