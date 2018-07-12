БПП предлагает "Народному фронту" отозвать по одной кандидатуре в ЦИК

12 июля, 2018, 10:40

Фракция Блока Петра Порошенко заявила о готовности отозвать одну из своих кандидатур на должность в Центризбирком

Об этом заявил в кулуарах парламента глава фрации БПП Артур Герасимов, передает "112 Украина".

"Мы слышали предостережения относительно количества кандидатов на должности членов ЦИК в представлении. Фракция БПП готова отозвать одну из своих кандидатур для того, чтобы решить этот вопрос", - сказал Герасимов.

Читайте также. Как трудовые мигранты могут голосовать на выборах президента. Объяснение ЦИК

Глава фрации БПП также призвал "Народный фронт" сделать то же самое.

"Также мы слышали предостережения от наших коллег из НФ о том, что надо выполнять резолюцию ПАСЕ относительно представленности одной из фракций, которая пока не имеет своего представителя. И мы обращаемся к нашим коллегам по коалиции также отозвать одну из своих кандидатур для того, чтобы решить и этот вопрос", - добавил Герасимов.

Депутат призвал главу Верховной Рады Андрея Парубия собрать лидеров фракций для обсуждения этого вопроса.

В то же время депутат от "Народного фронта" Леонид Емец отметил, что его фракция только что получила это предложение и обсудит его.