 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Луценко внес в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко


фото: rada.gov
Луценко направил в Верховную Раду представление на привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко.

Сообщается, что Савченко подозревают в нарушении законов "Посягательство на государственного или общественного деятеля", "Террористический акт", "Действия, совершенные с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий", "Приготовление к преступлению", "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору", "Создание террористической группы или террористической организации", "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

 

Читайте также: Что известно о Рубане и его задержании: "Россотрудничество", Медведчук и гранаты в ящиках

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 марта, 2018 четверг

больше новостей

15 марта, 2018 четверг

14 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать