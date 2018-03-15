Луценко внес в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко

15 марта, 2018, 17:28

Луценко направил в Верховную Раду представление на привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко.

Сообщается, что Савченко подозревают в нарушении законов "Посягательство на государственного или общественного деятеля", "Террористический акт", "Действия, совершенные с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий", "Приготовление к преступлению", "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору", "Создание террористической группы или террористической организации", "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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