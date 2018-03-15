Луценко внес в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко.
Сообщается, что Савченко подозревают в нарушении законов "Посягательство на государственного или общественного деятеля", "Террористический акт", "Действия, совершенные с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий", "Приготовление к преступлению", "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору", "Создание террористической группы или террористической организации", "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
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- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- 14 марта генпрокурор Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он будет вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности.
- Савченко прервала командировку в Страсбург после предупреждения Луценко о снятии неприкосновенности.
- Во время общения с журналистами, Надежда Савченко рассказала, что видела, как председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время Майдана заводил в гостиницу "Украина" снайперов. Впоследствии она опровергла эту информацию: говорит, перепутала Парубия с нардепом Пашинским.
- Савченко также обратилась к Вооруженным силам Украины, заявив, что военный переворот в Украине является "ожидаемым и правильным".
- Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что внесет в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Луценко утверждает, что Савченко готовила теракт в зале Верховной Рады.
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