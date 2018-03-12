Что известно о Рубане и его задержании: "Россотрудничество", Медведчук и гранаты в ящиках

12 марта, 2018, 13:50

Дмитрий Добрый

"Генерал-полковником", как почему-то назвал он себя в 2014 г., Владимир Рубан стал не сразу. Еще до недавнего времени он имел другую фамилию и другую, далекую от военных дел, деятельность

В 09:15 в четверг, 8 марта 2018 года, при выезде с временно неподконтрольной территории на КПВВ "Майорское" в Донецкой области пограничники задержали известного переговорщика по вопросам освобождения военнопленных, главу общественной организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Учитывая, что в его микроавтобусе Mercedws-Benz Sprinter было обнаружено довольно необычный груз в виде целого арсенала и боеприпасов, достаточных для вооружения полноценной роты, мужчину сразу передали сотрудникам Службы безопасности Украины. На Рубана надели наручники и повезли в следственный изолятор в Мариуполе, а уже оттуда на Киев, где ему должны были избрать меру пресечения.

Одним из первых о таком резонансном событии сообщил координатор мониторингового проекта "СтопТерор" Семен Кабакаев. "Вывезти Рубан хотел снаряды на минометы, сами минометы, автоматы Калашникова, детонаторы и еще кучу разного БК и оружия (оружие нашли в шкафах и тумбочках)", - заявил Кабакаев.

По словам волонтера, Рубан якобы уже не впервые вывозит оружие из оккупированных районов, пользуясь благосклонностью определенных изменений на этом КПВВ. "По имеющейся у меня информации, у него есть определенные изменения на КПВВ, которым он платит деньги, чтобы его не осматривали", - отметил Кабакаев.

Согласно информации, приведенной заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгием Тукой, Рубан перевозил мебель со спрятанными в ней оружием и боеприпасами "под видом переселенца".

Поздно вечером того же дня информацию о задержании Рубана подтвердил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Никаких освобождений не будет", - подчеркнул Луценко. Также, по его словам, это задержание является "не случайным".

Суд: планировались громкие политические убийства

9 марта Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

"С использованием минометов, гранатометов, стрелкового оружия и взрывных устройств (планировал, – ред.) осуществить вооруженные нападения на помещения государственных деятелей и политических лидеров, в частности Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других, с целью их убийства", - говорится в тексте подозрения.

Шевченковский районный суд города Киева арестовал его на 2 месяца без права внесения залога.

Под стражей Рубан будет находиться до 6 мая.

На суде Рубан опроверг все выдвинутые в его адрес обвинения. "Я должен был перевезти товар с одной стороны на другую... Я должен был перевезти мебель", - заявил он.

По его словам, он якобы не знал, что внутри мебели находится оружие. "Все были в сговоре.... это организованная операция двух служб", - уверял руководитель "Офицерского корпуса".

Народный депутат Надежда Савченко, с которой они вместе неоднократно ездили к главарям "ДНР" под предлогом освобождения заложников (в т.ч. пересекая линию разграничения в неустановленном порядке), хотела взять задержанного на поруки, однако ей отказали.

Брифинг Грицака

9 марта в обед о задержании Рубана глава СБУ Василий Грицак доложил президенту Порошенко. Тот приказал Грицаку взять расследование дела под личный контроль.

"Расследовать в кратчайшие сроки, привлечь к ответственности, проинформировать общество и обеспечить мир и покой граждан", - обратился он к главе СБУ.

Президент также заверил, что Рубану не удастся откупиться от обвинений.

В свою очередь, Грицак пообещал сообщить подробности этого дела на специально созванном брифинге, что и было им сделано в 15:00.

Во время своего доклада руководитель СБ остановился на трех основных вопросах:

1) для чего зарубежным "кураторам" задержанного нужны расправы над руководителями государства;

2) что именно и в каком количестве перевозил Рубан;

3) насколько систематической была его деятельность по ввозу оружия.

"Удалось предотвратить масштабные террористические акты, которые могли привести к большим человеческим жертвам. Хочу отметить, что жертвами этих терактов могли стать тысячи мирных граждан, а также отдельные политики, чиновники и народные депутаты", - сказал Грицак.

Провокации "по предварительному сговору с руководителями террористических организаций т.н. ДНР Захарченко А.В. и Тимофеевым Е.Ю. (он же "Ташкент", - ред.), а также другими лицами" предусматривались в центре украинской столицы.

"Что поражает? Мы еще обязательно предоставим показания, документальные свидетельства того, что планировались массовые, я подчеркиваю, массовые теракты. Из минометов должны были расстрелять центральную часть города Киева. И на вопрос "Там же мирные люди? Там же дома мирных людей?" ...Это никого на самом деле не волнует", - рассказал глава СБУ.

По его словам, многочисленные жертвы среди мирного населения в Киеве должны были дестабилизировать политическую ситуацию в государстве и обеспечить России выгодные ей изменения в зоне АТО.

"Должно быть как можно больше трупов, как можно больше крови. Речь шла о тысячах погибших. И, как говорили их кураторы из "ДНР" и из Москвы, должен быть хаос, в результате чего люди должны выйти на улицу, а войска должны вернуться из зоны АТО и перейти на Киев, чтобы показать, что в Украине есть гражданская война", - пояснил Грицак.

При этом он отметил, что дополнительные детали, "к сожалению", пока не может сообщить.

"Поскольку в этом объеме мне разрешили (процессуальные руководители данного расследования, - ред.) обнародовать эту информацию", - добавил глава СБУ.

По словам главы СБУ, задержанный вез из оккупированных районов Донетчины "большую партию оружия, боеприпасов и других средств поражения".

"В процессе следственных действий было изъято 5 автоматов Калашникова АК-74, 3 автомата Калашникова АКС-74, 1 автомат Калашникова АК-47, 2 ручных пулемета Калашникова, 2 пистолета Макарова калибра 9 мм без маркировки с магазинами производства Российской Федерации, 4 устройства для бесшумной стрельбы производства Российской Федерации", - рассказал Грицак.

Кроме того, Рубан вез 46 единиц 122-миллиметровых мин с вкрученными подрывателями М-12, вышибными патронами и дополнительными пороховыми зарядами, а также 6 противотанковых мин осколочного действия МОН-50 производства Российской Федерации, 6 мин калибра 82-миллиметра с вкрученными реактивными двигателями к противотанковому гранатомету РПГ-7-В, 12 пороховых вышибных зарядов выстрелов к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, 2 противотанковых гранатомета РПГ-22, 6 выстрелов к противотанковому гранатомету РПГ-7, 20 гранат Ф-1, 20 запалов к ним, 20 гранат РГД-5 и 20 запалов к ним, 28 гранат для подствольного гранатомета ВОГ-25.

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Во время обыска в мебели, которую Рубан вез с оккупированной зоны, изъят предмет, похожий на самодельную мину диаметром 57 мм массой 2,6 кг с вышибными патронами производства Российской Федерации, миномет с внутренним диаметром ствола 62 мм, что, собственно, есть в указанном перечне самым серьезным оружием.

Изъято также 320 патронов калибра 12,7 мм, 1280 патронов калибра 9 мм, 700 патронов калибра 7,62 мм, 4 320 патронов калибра 5,45 мм, 17 магазинов, 750 снаряженных патронами калибра 5,45 мм, 2 магазина, снаряженных 60 патронами калибра 7,62 мм.

По данным СБУ, все это "добро" в машину Рубана упаковали боевики "ДНР".

"В вещах Рубана выявлен упаковочный лист, датированный 11.06.2016 года, из воинской части 08819. По нашим данным, это военная часть 1 Армейского корпуса "ДНР", - подчеркнул Грицак.

К тому же в СБУ уверены в систематическом характере ввоза Рубаном российского оружия в мире области Украины.

Первый такой случай, как утверждается, имел место в ноябре прошлого 2017 года.

"В рамках проведения негласных следственно-розыскных мероприятий нами документирован ввоз на подконтрольную Украине территорию крупнокалиберного пулемета НСВ калибра 12,7 мм "Утес" производства Российской Федерации, крупнокалиберной снайперской винтовки калибра 12,7 мм, доработанной в "ДНР", 4 минометов калибра 120 мм, модифицированных в "ДНР", 260 патронов калибра 12,7 мм, 2 ручных противотанковых гранатомета РПГ-7-В, 6 выстрелов РПГ-7-Л к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, 6 пороховых зарядов к тому же гранатомету, 6 противопехотных мин МОН-50, 20 гранат РГД-5, 20 запалов к ним", - перечислил Грицак это оружие и боеприпасы.

Как уточнил чуть позже директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко, на Рубана действительно "охотились" не один месяц.

"Это реально хорошая многомесячная (9 или даже 10 месяцев длилась эта спецоперация) оперативная разработка этого человека и нескольких других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, это убедительно, и результат уже весьма достойный", - сказал он в эфире одного из телеканалов.

Другие подозреваемые по "сети" Рубана

"Он (Рубан, - ред.) просто исполнительный механизм в чужих руках. Поверьте, у нас есть еще много доказательств, которые мы предоставим тогда, когда будем объявлять подозрения очередным фигурантам. До этого я не могу обнародовать доказательства", - заявил глава СБУ.

Вместе с тем, Грицак не назвал имен людей, причастных к делу Рубана.

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Кстати, Порошенко по итогам разговора с Грицаком также подчеркнул, что, как он понял, речь идет о "сети", а не только об одном Рубане.

Одним из тех, кто проходит с Рубаном по одному делу, является помощник нардепа Савченко на имя Олег Мезенцев. Это тот молодой человек, который вместе с ее сестрой Верой встречал Надежду в аэропорту после освобождения из российского плена. Также его неоднократно видели возле Веры.

Парень не отрицает факт знакомства с Рубаном, однако о его поездках за линию фронта, говорит, что ничего не знал.

По странному стечению обстоятельств Мезенцев учился с сыновьями Рубана в престижной Национальной академии государственного управления (НАГУ) при президенте Украины.

Как лейтенант запаса стал "генералом"

Со своим братом

"Генерал-полковником", как почему-то называли этого человека в 2014-2015 гг. некоторые СМИ, Владимир Владимирович Рубан стал не сразу. Когда-то он имел другую фамилию и еще до недавнего времени занимался другой, далекой от военных дел, деятельностью.

По открытым данным, Гарбузюк В.В. родился 16 августа 1967 года. Окончил в 1984 году школу № 189 м.Киева, куда после 7 или 8 класса приехал из села Зазимье Броварского района Киевской области.

После школы поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище. В Чернигове же впервые женился. В 1992 году уволился из Вооруженных Сил в звании старшего лейтенанта и вернулся в Киев.

Начал жить гражданской жизнью. Взялся за мелкий бизнес - табачные изделия, ремонт всякой всячины, полиграфия.

В 1995 году основывает ЗАО "Табак", а в 2000 году регистрирует частное предприятие по ремонту бытовых приборов.

Известно также, что в 2003-2004 году Гарбузюк-Рубан интересовался полиграфией, имел офис напротив станции метро "Университет". Собирался создать сеть сельских магазинов.

Однако больших денег все равно у него не было. Серьезные инвестиции у него появились до и после победы Оранжевой революции. Тогда российское правительство поняло, что может безвозвратно потерять Украину и влияние на ее население, в связи с чем в Москве было решено искать в Киеве среди желающих изготавливать и распространять российскую пропаганду. Как легкую, а-ля "Страноведение" о такой интересной и заслуживающей внимания стране России, так и тяжелую, об "искусственно созданном" украинском языке, НАТО, ЕС, Таможенном союзе и тому подобном.

Как отмечается в подготовленной на эту тему презентации аналитиков СБУ, в 2004-2005 гг. Рубаном был создан ряд издательских и полиграфических предприятий, которые за счет спонсорских средств из Российской Федерации специализировались на выпуске пророссийских агитационных материалов.

Речь идет о мощной ресурсоемкой издательско-полиграфической группе, куда вошли ООО "Издательство "Киевская Русь" (2004), ООО "Журнал "Радуга" (2004), ООО "Полиграфический центр "Киевская Русь" (2005), ООО "Рекламное агентство "Нестор", ООО "Открытый русский университет им. Н,И. Костомарова" (2008), ООО "Редакция детского журнала "Соняшник" (2008).

Эти предприятия, отмечают в СБУ, существовавшие за счет российских грантов от правительства Москвы, Россотрудничества, фондов им. Ельцина и Долгорукого, а соучредителем "Русского университета" был директор московского центра "Президентский фонд Б.М. Ельцина" Дроздов А.

Спонсорские средства Рубану, по информации ведомства, поступали от двух российских высокопоставленных чиновников - бывшего сотрудника МИД СССР, а впоследствии заместителя главы Россотрудничества Георгия Мурадова, который сейчас является "заместителем" в российском оккупационном правительстве в Крыму, и уже упомянутого Александра Дроздова, который ранее официально работал во внешней разведке КГБ СССР.

На российские средства Рубан издавал и распространял периодику, учебники и литературу о величии России и Путина.

Также им было напечатана антиукраинская псевдонаучная "монография" Александра Каревина "Украинский язык", в которой утверждалось:

"Украинский язык создавался искусственно, по политическим соображениям. Чтобы разорвать былое единство Руси, оторвать Малороссию от Великороссии".

У Медведчука

В 2013 году, то есть накануне возможной интеграции с Россией, он стал работать в организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука, где занимался продвижением идей федерализации Украины (проект "Украинская федерация"), а также вступлением в Таможенный союз и отказом от евроинтеграции. С началом Революции Достоинства осуждал Евромайдан.

"Нет соглашению об ассоциации с Европейским Союзом... нельзя допустить разрыва отношений с Россией", - писал тогда Рубан.

При участии Медведчука он начал заниматься и пленными. Но уже под эгидой "Офицерского корпуса".

При этом он почему-то "привязывал" себя к СБУ и одному из бывших глав Службы Игорю Смешко. Однако в 2016 году, после того как Рубан начал выступать с заявлением о том, что он будто бы ездил на встречу с представителями в Минск, ведомство распространило пресс-релиз, в котором подчеркивало:

1) украинская государственная власть не уполномочивала данное лицо вестим переговоры с незаконными вооруженными формированиями;

2) "генерал" Рубан генеральского звания не имеет.

На войне он тоже, к слову, не был. Не воевал.

Отношения с боевиками

В то же время есть факты того, как в начале войны фейковый "генерал" успешно вытащил из плена российско-террористических войск не одного украинского воина. Как свидетельствуют отдельные ветераны АТО, объясняется здесь все очень просто: Рубан формировал списки на обмен и через Виктора Медведчука передавал их Захарченко и другим главарям бандформирований. Основная роль в этих процессах, таким образом, принадлежала не "генералу" с лейтенантскими погонами, а куму Путина и Медведева.

Еще одна важная деталь: договариваться об обмене по своим спискам Рубан ездил не на линию разграничения, а непосредственно в оккупированный Донецк. В "отжатые" боевиками апартаменты.

2015 года освобожденный из плена украинский военный Дмитрий Кулиш (пробыл в заложниках 1 год), встретив Рубана возле Верховной Рады, прямо обвинил его в слишком близких связях с террористами. И в том, что вместо него все на самом деле решает Медведчук.

"Стечкин"-де трофейный, подаренный тебе в "ДНР", где он? ...Это говорит тот человек, которого ты пропивал вместе с Захарченко. В ресторанчике. Это факты, это факты... Ты же пишешь, что фактов нет. Вот они факты. Ты моим родителям говорил, что я "буду сидеть", потому что я этого "заслужил", и "сидеть" 20 лет по "законам" "ДНР". И говорил: "У них больше чести, чем у тебя". Какая "республика"? Кто хочет "республику" создавать? Позорище... Медведчук напрямую звонит... И не надо всем рассказывать, что ты "генерал". Ты старший лейтенант, веди себя как старший лейтенант!", - возмущался доброволец.