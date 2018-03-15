Савченко опровергла свои обвинения в отношении Парубия: говорит, что со снайперами под гостиницей "Украина" видела нардепа Пашинского

15 марта, 2018, 15:57

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что со снайперами возле гостиницы "Украина" видела не нынешнего спикера Рады Андрея Парубия, а депутата от фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского

Об этом сообщает Укринформ.

"Если я сказала Парубий, то я публично приношу извинения Парубию. Не видела видео, не помню, что я сказала точно, но если я говорила фамилию "Парубий", то хотела сказать и имела в виду "Пашинский", - извинилась Савченко.