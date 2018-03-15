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Савченко опровергла свои обвинения в отношении Парубия: говорит, что со снайперами под гостиницей "Украина" видела нардепа Пашинского

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что со снайперами возле гостиницы "Украина" видела не нынешнего спикера Рады Андрея Парубия, а депутата от фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского

Об этом сообщает Укринформ.

"Если я сказала Парубий, то я публично приношу извинения Парубию. Не видела видео, не помню, что я сказала точно, но если я говорила фамилию "Парубий", то хотела сказать и имела в виду "Пашинский", - извинилась Савченко.

  • Ранее во время общения с журналистами нардеп уверяла, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время Майдана заводил в гостиницу "Украина" снайперов.
  • Свидетели рассказывают, что 20 февраля 2014 года, во время столкновений на Майдане снайперы стреляли в митингующих с крыши гостиницы “Украина".
  • Однако в октябре 2016 года руководитель главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Генпрокуратура не располагает информацией о пострадавших в результате этих выстрелов.
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