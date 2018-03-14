Савченко прервала командировку в Страсбург после предупреждения Луценко о снятии неприкосновенности

14 марта, 2018, 18:28

После предупреждения генпрокурора Юрия Луценко о представлении в ВР на снятие неприкосновенности Надежда Савченко прервала свою командировку в Страсбург

Об этом Надежда Савченко сообщила на своей странице в Facebook.

"15 марта в 10:30 состоится брифинг главы политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко, народного депутата Надежды Савченко", - говорится в сообщении.

Местом проведения брифинга названо Аскольдов переулок, 3а, где находится киевское городское управление Службы безопасности Украины.

Отметим, что ранее Савченко сообщала главе СБУ Василию Грицаку, что находится в командировке в Страсбурге с 12 по 16 марта и поэтому не может прийти на допрос.

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