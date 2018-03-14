Савченко прервала командировку в Страсбург после предупреждения Луценко о снятии неприкосновенности
14 марта, 2018, 18:28
После предупреждения генпрокурора Юрия Луценко о представлении в ВР на снятие неприкосновенности Надежда Савченко прервала свою командировку в Страсбург
Об этом Надежда Савченко сообщила на своей странице в Facebook.
"15 марта в 10:30 состоится брифинг главы политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко, народного депутата Надежды Савченко", - говорится в сообщении.
Местом проведения брифинга названо Аскольдов переулок, 3а, где находится киевское городское управление Службы безопасности Украины.
Отметим, что ранее Савченко сообщала главе СБУ Василию Грицаку, что находится в командировке в Страсбурге с 12 по 16 марта и поэтому не может прийти на допрос.
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- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержан приближенный к Медведчуку переговорщик Владимир Рубан.
- Сам задержанный отверг все обвинения, Говорит, ехал как водитель, должен был везти мебель и его подставили.
- 9 марта Владимир Рубан взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.
- Впоследствии глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- Впоследствии стало известно, что нардеп накануне выехала с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных из РФ.
- 14 марта генпрокурор Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос в СБУ он будет вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности.
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