Луценко пригрозил представлением о снятии неприкосновенности, если Савченко не явится на допрос

14 марта, 2018, 17:08

Нардеп Надежда Савченко должна была явиться на допрос в СБУ по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"В случае неявки нардепа Н.Савченко на допрос в СБУ я вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест", - цитирует Луценко пресс-служба.

Генпрокурор также добавил, что по информации правоохранительных органов, Савченко может находиться в Испании.

"По ориентировочным данным, она (Савченко - ред.) находится на территории Испании, поэтому, пользуясь возможностью СМИ, я прямо обращаюсь к ней с просьбой завтра на 11 час прибыть на допрос к следователю СБУ и дать объяснения по делу. Если она этого не сделает, я как генеральный прокурор имею достаточно оснований и полномочий для того, чтобы внести в Верховную Раду представление о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата", - сказал руководитель ГПУ.