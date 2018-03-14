Луценко пригрозил представлением о снятии неприкосновенности, если Савченко не явится на допрос
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"В случае неявки нардепа Н.Савченко на допрос в СБУ я вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест", - цитирует Луценко пресс-служба.
Генпрокурор также добавил, что по информации правоохранительных органов, Савченко может находиться в Испании.
"По ориентировочным данным, она (Савченко - ред.) находится на территории Испании, поэтому, пользуясь возможностью СМИ, я прямо обращаюсь к ней с просьбой завтра на 11 час прибыть на допрос к следователю СБУ и дать объяснения по делу. Если она этого не сделает, я как генеральный прокурор имею достаточно оснований и полномочий для того, чтобы внести в Верховную Раду представление о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата", - сказал руководитель ГПУ.
- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержан приближенный к Медведчуку переговорщик Владимир Рубан.
- Сам задержанный отверг все обвинения, Говорит, ехал как водитель, должен был везти мебель и его подставили.
- 9 марта Владимира Рубана взяли под стражу на 60 суток без определения размера залога.
- Впоследствии глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- Он также отметил, что он уже не впервые вез оружие из оккупированного Донецка.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- Впоследствии стало известно, что нардеп накануне выехала с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных из РФ.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-