УПЛ: расписание матчей и трансляций 16-го тура чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 15-м туре Премьер-лиги "Динамо" не смогло переиграть в Киеве "Десну", с которой свело матч вничью 1: 1.
Несмотря на это, киевляне набрали 34 очка и сохранили лидерство. Они на 1 пункт опережают "Шахтер", который 21 февраля победил "Рух" - 2: 0.
22 февраля был сыгран заключительный матч 15-го тура. "Днепр-1" одолел донецкий "Олимпик" и поднялся на 10 позицию в турнирной таблице.
Чемпионат Украины по футболу
16-й тур
26 февраля
19:00 "Десна" - "Ингулец", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
27 февраля
14:00 "Мариуполь" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
17:00 "Ворскла" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
19:30 "Колос" - "Рух", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
28 февраля
14:00 "Минай" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
17:00 "Шахтер" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
19:30 "Львов" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Напомним, 20 февраля иранский форвард Шахаб забил первый гол за "Зарю" и принес луганчанам победу над "Мариуполем" в чемпионате Украины.
- Также в субботу "Александрия" победила дома "Минай" со счетом 3: 0.
- Кроме того, в 15-м туре УПЛ "Колос" в гостях переиграл "Львов" .
- В воскресенье, 21 февраля, "Ворскла" свела вничью матч с "Ингульцом" .
- "Шахтер" обыграл "Рух" и вышел на первое место в турнирной таблице .
- Между тем, "Динамо" в Киеве на последних секундах игры с "Десной" спаслось от поражения и вернуло себе лидерство .
- 22 февраля в заключительном матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" победил "Олимпик"
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