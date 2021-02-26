УПЛ: расписание матчей и трансляций 16-го тура чемпионата Украины по футболу

26 февраля, 2021, 07:15

Сегодня, 26 февраля, будет сыгран первый матч 16-го тура УПЛ "Десна" - "Ингулец"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 15-м туре Премьер-лиги "Динамо" не смогло переиграть в Киеве "Десну", с которой свело матч вничью 1: 1.

Несмотря на это, киевляне набрали 34 очка и сохранили лидерство. Они на 1 пункт опережают "Шахтер", который 21 февраля победил "Рух" - 2: 0.

22 февраля был сыгран заключительный матч 15-го тура. "Днепр-1" одолел донецкий "Олимпик" и поднялся на 10 позицию в турнирной таблице.

Чемпионат Украины по футболу

16-й тур

26 февраля

19:00 "Десна" - "Ингулец", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

27 февраля

14:00 "Мариуполь" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

17:00 "Ворскла" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

19:30 "Колос" - "Рух", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

28 февраля

14:00 "Минай" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Шахтер" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

19:30 "Львов" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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