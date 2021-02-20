"Александрия" разгромила "Минай" в чемпионате Украины
20 февраля, 2021, 19:49
В 15-м туре чемпионата Украины "Александрия" победила дома "Минай" со счетом 3: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Команду Владимира Шарана в конце первого тайма вывел вперед Валерий Лучкевич. Вскоре после перерыва преимущество "Александрии" укрепил Валерий Бондаренко. До разгромного на 57-й минуте счет довел Роман Вантух.
"Александрия" победила "Минай" 3: 0, набрала 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. "Минай" с 10 пунктами - на последней, 14-й позиции.
Чемпионат Украины
15-й тур
20 февраля
"Александрия" - "Минай" 3: 0
Голы: Лучкевич, 40, Бондаренко, 51, Вантух, 57
- Напомним, 20 февраля иранский форвард Шахаб забил первый гол за "Зарю" и принес луганчанам победу над "Мариуполем" в чемпионате Украины.
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