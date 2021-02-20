"Заря" победила "Мариуполь" благодаря дебютному голу лучшего бомбардира УПЛ
20 февраля, 2021, 16:03
Иранский форвард Шахаб забил первый гол за "Зарю" и принес луганчанам победу над "Мариуполем" в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче 15-го тура чемпионата Украины иранский форвард забил на 34-й минуте. Для Шахаба Захеди этот гол стал первым после перехода из "Олимпика" в "Зарю".
В итоге его мяч стал победным - "Заря" победила "Мариуполь" 1: 0, набрала 26 очков и занимает третье место. "Мариуполь" с 16 пунктами - девятый.
Шахаб с 9 голами в 13 матчах лидирует в споре лучших бомбардиров чемпионата Украины
Чемпионат Украины
15-й тур
20 февраля
"Мариуполь" - "Заря" 0: 1
Гол: Шахаб, 34
- Напомним, 8 февраля иранский форвард Шахаб Захеди стал игроком луганской "Зари" .
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