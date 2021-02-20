"Заря" победила "Мариуполь" благодаря дебютному голу лучшего бомбардира УПЛ

20 февраля, 2021, 16:03

Иранский форвард Шахаб забил первый гол за "Зарю" и принес луганчанам победу над "Мариуполем" в чемпионате Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче 15-го тура чемпионата Украины иранский форвард забил на 34-й минуте. Для Шахаба Захеди этот гол стал первым после перехода из "Олимпика" в "Зарю".

В итоге его мяч стал победным - "Заря" победила "Мариуполь" 1: 0, набрала 26 очков и занимает третье место. "Мариуполь" с 16 пунктами - девятый.

Шахаб с 9 голами в 13 матчах лидирует в споре лучших бомбардиров чемпионата Украины

Чемпионат Украины

15-й тур

20 февраля

"Мариуполь" - "Заря" 0: 1

Гол: Шахаб, 34

Напомним, 8 февраля иранский форвард Шахаб Захеди стал игроком луганской "Зари" .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb