"Шахтер" победил "Рух" и захватил лидерство в чемпионате Украины

21 февраля, 2021, 18:55

В 15-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" обыграл "Рух" и вышел на первое место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" повел в счете уже на 9-й минуте, когда отличился Тете. На 60-й минуте Майкон реализовал пенальти и увеличил преимущество команды Луиша Каштру.

"Шахтер" выиграл у "Руха" 2:0, набрал 33 очка и вышел на первое место. Действующие чемпионы опередили по дополнительным показателям "Динамо", которое также имеет 33 пункта и сегодня в 19:30 встретится в Киеве с "Десной".

"Рух" с 10 пунктами 13-й.

Чемпионат Украины

15-й тур

21 февраля

"Шахтер" - "Рух" 2:0

Голы: Тете, 9, Майкон, 60 (пен.)

Удаление: Бандура, 90+6

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