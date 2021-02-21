"Шахтер" победил "Рух" и захватил лидерство в чемпионате Украины
21 февраля, 2021, 18:55
В 15-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" обыграл "Рух" и вышел на первое место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" повел в счете уже на 9-й минуте, когда отличился Тете. На 60-й минуте Майкон реализовал пенальти и увеличил преимущество команды Луиша Каштру.
"Шахтер" выиграл у "Руха" 2:0, набрал 33 очка и вышел на первое место. Действующие чемпионы опередили по дополнительным показателям "Динамо", которое также имеет 33 пункта и сегодня в 19:30 встретится в Киеве с "Десной".
"Рух" с 10 пунктами 13-й.
Чемпионат Украины
15-й тур
21 февраля
"Шахтер" - "Рух" 2:0
Голы: Тете, 9, Майкон, 60 (пен.)
Удаление: Бандура, 90+6
- Напомним, 20 февраля иранский форвард Шахаб забил первый гол за "Зарю" и принес луганчанам победу над "Мариуполем" в чемпионате Украины.
- Также в субботу "Александрия" победила дома "Минай" со счетом 3:0.
- Кроме того, в 15-м туре УПЛ "Колос" в гостях переиграл "Львов" .
- В воскресенье, 21 февраля, "Ворскла" свела вничью матч с "Ингульцом" .
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