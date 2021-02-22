"Днепр-1" одолел "Олимпик" в последнем матче тура УПЛ
22 февраля, 2021, 20:53
В заключительном матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" победил "Олимпик"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Первый гол во встрече был забит на 50-й минуте. Защитник донецкого "Олимпика" Иссьяр Драме переправил мяч в сетку собственных ворот после удара головой Дугласа. В конце встречи днепряне удвоили преимущество. На этот раз отличился Сергей Булеца.
В турнирной таблице УПЛ "Олимпик" занимает восьмую позицию и опережает "Днепр-1", который идет десятым, на 3 балла. Лидером является "Динамо", второе место у "Шахтера".
Чемпионат Украины по футболу
15-й тур
22 февраля
"Олимпик" - "Днепр-1" 0:2
Голы: Драме, 50 (авт.), Булеца, 88
- Напомним, 20 февраля иранский форвард Шахаб забил первый гол за "Зарю" и принес луганчанам победу над "Мариуполем" в чемпионате Украины.
- Также в субботу "Александрия" победила дома "Минай" со счетом 3: 0.
- Кроме того, в 15-м туре УПЛ "Колос" в гостях переиграл "Львов".
- В воскресенье, 21 февраля, "Ворскла" свела вничью матч с "Ингульцом" .
- "Шахтер" обыграл "Рух" и вышел на первое место в турнирной таблице .
- Между тем, "Динамо" в Киеве на последних секундах игры с "Десной" спаслось от поражения и вернуло себе лидерство.
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