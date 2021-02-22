"Днепр-1" одолел "Олимпик" в последнем матче тура УПЛ

22 февраля, 2021, 20:53

В заключительном матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" победил "Олимпик"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первый гол во встрече был забит на 50-й минуте. Защитник донецкого "Олимпика" Иссьяр Драме переправил мяч в сетку собственных ворот после удара головой Дугласа. В конце встречи днепряне удвоили преимущество. На этот раз отличился Сергей Булеца.

В турнирной таблице УПЛ "Олимпик" занимает восьмую позицию и опережает "Днепр-1", который идет десятым, на 3 балла. Лидером является "Динамо", второе место у "Шахтера".

Чемпионат Украины по футболу

15-й тур

22 февраля

"Олимпик" - "Днепр-1" 0:2

Голы: Драме, 50 (авт.), Булеца, 88

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