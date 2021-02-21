"Динамо" не смогло обыграть "Десну" в чемпионате Украины

21 февраля, 2021, 21:28

В 15-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" в Киеве сыграло вничью с "Десной"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Номинальным хозяином поля была "Десна", но матч с согласия команд, перенесли из Чернигова в Киев.

"Десна" повела в счете на 53-й минуте, когда забил Филипп Будковский.

На 87-й минуте черниговцы остались в меньшинстве после удаления за повторное предупреждение Дениса Безбородко.

"Динамо" воспользовалось численным преимуществом в компенсированное арбитром время. От поражения киевлян спас гол Виктора Цыганкова.

"Динамо" сыграло с "Десной" вничью 1:1, набрало 34 очка и вернуло себе лидерство. Киевляне на 1 пункт опережают "Шахтер".

"Десна" имеет 24 балла и идет четвертой.

Чемпионат Украины

15-й тур

21 февраля

"Десна" - "Динамо" 1:1

Голы: Будковский, 53 - Цыганков, 90+2

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