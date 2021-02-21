"Динамо" не смогло обыграть "Десну" в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Номинальным хозяином поля была "Десна", но матч с согласия команд, перенесли из Чернигова в Киев.
"Десна" повела в счете на 53-й минуте, когда забил Филипп Будковский.
На 87-й минуте черниговцы остались в меньшинстве после удаления за повторное предупреждение Дениса Безбородко.
"Динамо" воспользовалось численным преимуществом в компенсированное арбитром время. От поражения киевлян спас гол Виктора Цыганкова.
"Динамо" сыграло с "Десной" вничью 1:1, набрало 34 очка и вернуло себе лидерство. Киевляне на 1 пункт опережают "Шахтер".
"Десна" имеет 24 балла и идет четвертой.
Чемпионат Украины
15-й тур
21 февраля
"Десна" - "Динамо" 1:1
Голы: Будковский, 53 - Цыганков, 90+2
- Напомним, 20 февраля иранский форвард Шахаб забил первый гол за "Зарю" и принес луганчанам победу над "Мариуполем" в чемпионате Украины.
- Также в субботу "Александрия" победила дома "Минай" со счетом 3:0.
- Кроме того, в 15-м туре УПЛ "Колос" в гостях переиграл "Львов" .
- В воскресенье, 21 февраля, "Ворскла" свела вничью матч с "Ингульцом" .
- Между тем, "Шахтер" обыграл "Рух" и вышел на первое место в турнирной таблице.
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