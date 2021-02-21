"Ворскла" сыграла в боевую ничью с "Ингульцом" в УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Хотя номинальным хозяином поля был "Ингулец", игра, по договоренности команд, проходила в Полтаве.
"Ингулец" на 22-й минуте вывел вперед Бартулович, который реализовал пенальти. Вскоре после перерыва Руслан Степанюк восстановил равновесие.
Команда из Петрова снова вышла вперед на 62-й минуте, когда забил Николоз Сичинава.
На 75-й минуте счет стал равным - Владислав Кулач реализовал еще один одиннадцатиметровый.
"Ворскла" сыграла с "Ингульцом" вничью 2:2, набрала 22 очка и поднялась на пятое место. "Ингулец" с 12 пунктами - десятый.
Чемпионат Украины
15-й тур
21 февраля
"Ингулец" - "Ворскла" 2:2
Голы: Бартулович, 22 (пен.), Сичниава, 62 - Степанюк, 49, Кулач, (75, пен.)
- Напомним, 20 февраля иранский форвард Шахаб забил первый гол за "Зарю" и принес луганчанам победу над "Мариуполем" в чемпионате Украины.
- Также в субботу "Александрия" победила дома "Минай" со счетом 3:0.
- Кроме того, в 15-м туре чемпионата Украины "Колос" в гостях переиграл "Львов" .
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