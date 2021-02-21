"Ворскла" сыграла в боевую ничью с "Ингульцом" в УПЛ

21 февраля, 2021, 15:55

В 15-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" свела вничью матч с "Ингульцом"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Хотя номинальным хозяином поля был "Ингулец", игра, по договоренности команд, проходила в Полтаве.

"Ингулец" на 22-й минуте вывел вперед Бартулович, который реализовал пенальти. Вскоре после перерыва Руслан Степанюк восстановил равновесие.

Команда из Петрова снова вышла вперед на 62-й минуте, когда забил Николоз Сичинава.

На 75-й минуте счет стал равным - Владислав Кулач реализовал еще один одиннадцатиметровый.

"Ворскла" сыграла с "Ингульцом" вничью 2:2, набрала 22 очка и поднялась на пятое место. "Ингулец" с 12 пунктами - десятый.

Чемпионат Украины

15-й тур

21 февраля

"Ингулец" - "Ворскла" 2:2

Голы: Бартулович, 22 (пен.), Сичниава, 62 - Степанюк, 49, Кулач, (75, пен.)

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