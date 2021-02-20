"Колос" победил "Львов" в чемпионате Украины
20 февраля, 2021, 21:32
В 15-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" в гостях переиграл "Львов"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Команду из села Ковалевка Киевской области на 33-й минуте вывел перед Павел Ореховский. На 74-й минуте он реализовал пенальти и увеличил преимущество команды Руслана Костышина.
"Колос" победил "Львов" 2: 0, набрал 22 очка и занимает шестое место. "Львов" с 12 пунктами - десятый.
Чемпионат Украины
15-й тур
20 февраля
"Львов" - "Колос" 0: 2
Голы: Ореховский, 33, 74 (пен.)
- Напомним, 20 февраля иранский форвард Шахаб забил первый гол за "Зарю" и принес луганчанам победу над "Мариуполем" в чемпионате Украины.
- Также в 15-м туре чемпионата Украины "Александрия" победила дома "Минай" со счетом 3: 0.
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