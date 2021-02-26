"Десна" разгромила "Ингулец" и поднялась на третье место в таблице УПЛ

26 февраля, 2021, 20:55

В первом матче 16-го тура Украинской премьер-лиги черниговская "Десна" уверенно победила "Ингулец" из пгт Петрово

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч завершился со счетом 3:0. За "Десну" отличились Андрей Тотовицкий, Андрей Гитченко и Виталий Ермаков.

В турнирной таблице УПЛ "Десна" поднялась на третью позицию и отстает от "Шахтера", который идет вторым, на 6 баллов, у "горняков" 1 матч в запасе.

"Ингулец" имеет 12 очков, отрыв от зоны вылета составляет 2 балла.

Чемпионат Украины по футболу

16-й тур

26 февраля

"Десна" - "Ингулец" 3:0

Голы: Тотовицкий, 34, Гитченко, 57, Ермаков, 84

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