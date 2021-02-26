"Десна" разгромила "Ингулец" и поднялась на третье место в таблице УПЛ
26 февраля, 2021, 20:55
В первом матче 16-го тура Украинской премьер-лиги черниговская "Десна" уверенно победила "Ингулец" из пгт Петрово
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Матч завершился со счетом 3:0. За "Десну" отличились Андрей Тотовицкий, Андрей Гитченко и Виталий Ермаков.
В турнирной таблице УПЛ "Десна" поднялась на третью позицию и отстает от "Шахтера", который идет вторым, на 6 баллов, у "горняков" 1 матч в запасе.
"Ингулец" имеет 12 очков, отрыв от зоны вылета составляет 2 балла.
Чемпионат Украины по футболу
16-й тур
26 февраля
"Десна" - "Ингулец" 3:0
Голы: Тотовицкий, 34, Гитченко, 57, Ермаков, 84
- Напомним, 20 февраля иранский форвард Шахаб забил первый гол за "Зарю" и принес луганчанам победу над "Мариуполем" в чемпионате Украины.
- Также в субботу "Александрия" победила дома "Минай" со счетом 3:0.
- Кроме того, в 15-м туре УПЛ "Колос" в гостях переиграл "Львов" .
- В воскресенье, 21 февраля, "Ворскла" свела вничью матч с "Ингульцом" .
- "Шахтер" обыграл "Рух" и вышел на первое место в турнирной таблице .
- Между тем "Динамо" в Киеве на последних секундах игры с «Десной» спаслось от поражения и вернуло себе лидерство .
- 22 февраля в заключительном матче 15-го тура Украинской премьер-лиги "Днепр-1" победил "Олимпик"
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