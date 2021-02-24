Группа "слуг народа" призвала к прозрачному рассмотрению дела Стерненко: просят активистов "не дестабилизировать ситуацию"
Соответствующее публичное заявление 15 нардепов "слуг" во главе с Виталием Безгиным обнародовали в Fаcebook.
Нардепы констатировали, что "закаленное войной и революциями гражданское общество нашего государства не может стоять в стороне и требует справедливости".
Подписанты обратили внимание на выбор судьи-сталиниста для рассмотрения дела Сергея Стерненко.
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Депутаты отметили, что судья, который "транслирует политические предпочтения", не способен обеспечить достаточного уровня беспристрастности в деле и не может не вызывать возмущения.
"Слуги" акцентировали, что назначение судьи-сталиниста состоялось в 2016 года "во времена Порошенко" после побега Виктора Попревича из Донецка.
В заявлении говорится о возможности раскола Украины на 2 радикальных враждующих лагеря. Нардепы-"слуги" заявили, что политические силы "оппозиции обоих флангов" делают все, чтобы представить дело, как политическое противостояние с властью, обвинить президента Владимира Зеленского и спровоцировать насилие и уличные протесты.
"Обращаемся к гражданскому обществу с призывом: будьте внимательными! Не дайте себя использовать в грязной политической игре и не позволяйте подменить требование справедливого рассмотрения дела Стерненко попытками дестабилизировать ситуацию в Украине и угрозой незаконного свержения государственной власти. Эмоции помогают приобретать Украины, холодный ум - развивать ее ", - говорится в заявлении.
Также депутаты требуют перевода Сергея Стерненко в киевское СИЗО, чтобы гарантировать безопасность его жизни и здоровья.
В то же время "Слуги" требуют провести расследование относительно того, какими именно лицами осуществлялись и осуществляется "подстрекательство к противозаконным действиям".
Отметим, 23 февраля после объявления приговора Сергею Стерненко Одессе активисты сразу объявили об акции протеста в Киеве. К ней присоединилось 25 украинских городов и Варшава .
- Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году, активиста арестовали в зале суда.
- Найем ранее заявил , что не знает, где Стерненко.
- Пропагандист Анатолий Шарий решил "поздравить" активиста Сергея Стерненко и показать, что его ждут в одесском СИЗО.
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