Группа "слуг народа" призвала к прозрачному рассмотрению дела Стерненко: просят активистов "не дестабилизировать ситуацию"

24 февраля, 2021, 18:51

В заявлении 15 нардепов от фракции "Слуги народа" требуют публичного прозрачного процесса над активистом Сергеем Стерненко, осужденным на 7 лет за похищение депутата райсовета от партии "Родина"

Соответствующее публичное заявление 15 нардепов "слуг" во главе с Виталием Безгиным обнародовали в Fаcebook.

"Дело Стерненко, которое заинтересованные лица пытаются превратить сегодня в спусковой крючок для дестабилизации украинского общества, на самом деле является лишь маркером крайней степени недоверия к судебной системе. Справедливого недоверия. Судьи-коррупционеры, мотивированные взятками открытия или затягивание рассмотрения дел, заказные решения - признаки современного "правосудия по-украински", - говорится в совместном заявлении группы нардепов-"слуг". Нардепы констатировали, что "закаленное войной и революциями гражданское общество нашего государства не может стоять в стороне и требует справедливости".

Подписанты обратили внимание на выбор судьи-сталиниста для рассмотрения дела Сергея Стерненко. Читайте также: Стерненко судил донецкий судья, который до войны установил перед своим имением бюст Ленина и Сталина, - Казанский Депутаты отметили, что судья, который "транслирует политические предпочтения", не способен обеспечить достаточного уровня беспристрастности в деле и не может не вызывать возмущения. "Слуги" акцентировали, что назначение судьи-сталиниста состоялось в 2016 года "во времена Порошенко" после побега Виктора Попревича из Донецка. В заявлении говорится о возможности раскола Украины на 2 радикальных враждующих лагеря. Нардепы-"слуги" заявили, что политические силы "оппозиции обоих флангов" делают все, чтобы представить дело, как политическое противостояние с властью, обвинить президента Владимира Зеленского и спровоцировать насилие и уличные протесты.

"Обращаемся к гражданскому обществу с призывом: будьте внимательными! Не дайте себя использовать в грязной политической игре и не позволяйте подменить требование справедливого рассмотрения дела Стерненко попытками дестабилизировать ситуацию в Украине и угрозой незаконного свержения государственной власти. Эмоции помогают приобретать Украины, холодный ум - развивать ее ", - говорится в заявлении. Также депутаты требуют перевода Сергея Стерненко в киевское СИЗО, чтобы гарантировать безопасность его жизни и здоровья. В то же время "Слуги" требуют провести расследование относительно того, какими именно лицами осуществлялись и осуществляется "подстрекательство к противозаконным действиям". Отметим, 23 февраля после объявления приговора Сергею Стерненко Одессе активисты сразу объявили об акции протеста в Киеве. К ней присоединилось 25 украинских городов и Варшава .

Кроме Безгина заявление подписали Татьяна Цыба, Егор Чернев, Елизавета Богуцкая, Виктория Подгорная, Никита Потураев, Евгений Петруняк, Алексей Жмеренецкий, Елизавета Ясько, Анна Бондарь, Игорь Васильев, Марьян Заблоцкий, Иван Юнаков, Дмитрий Гурин и Марьяна Безуглая. Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году, активиста арестовали в зале суда.

Найем ранее заявил , что не знает, где Стерненко.

Пропагандист Анатолий Шарий решил "поздравить" активиста Сергея Стерненко и показать, что его ждут в одесском СИЗО.

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