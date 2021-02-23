Стерненка судил донецкий судья, который до войны установил перед своим имением бюст Ленина и Сталина, - Казанский

23 февраля, 2021, 14:23

По словам донецкого журналиста Дениса Казанского, судья, вынесший приговор Сергею Стерненко, был известным сталинистом в Донецке до 2014 года

Об этом заявил блогер и журналист, член украинской делегации в ТКГ, Денис Казанский в Facebook.

"Оказывается, Сергея Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который еще до войны был хорошо известен на весь город тем, что установил у ворот собственного дома бюсты Ленина и Сталина. Надо же, я думал он давно на пенсии или в России", - отметил Казанский.

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"Пожалуй, никто другой выполнять заказы ОПЗЖ и Портнова не согласился. Поэтому-то и перенесли заседание на 23 февраля. Специально захотели поглумиться", - добавил он.

Напомним, 23 февраля активиста Сергея Стерненко признали виновным по всем статьям обвинения по делу о похищении человека.

Активисты объявили акцию протеста под Офисом президента в Киеве в 20:00 из-за приговора активисту Сергею Стерненку, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по обвинению в похищении человека

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