 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоУкраинцы в Польше вышли под посольство в поддержку Стерненко

Украинцы в Польше вышли под посольство в поддержку Стерненко

Украинцы, живущие в Польше, также вышли поддержать активиста Сергея Стерненко под посольство Украины в Варшаве

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на politkraina.ua.

"Сегодня состоялось собрание украинской общины в Варшаве у посольства Украины. На самом деле стать и пропикетировать особо не было возможности из-за отсутствия такого распоряжения Совета министров Польши. Поэтому даже на этом фоне видно, как стоят автозаки, которые скорее всего нас бы забирали, если бы мы стояли дольше. Поэтому мы собрались чуть позже возле памятника Тарасу Шевченко. Так как впоследствии к нам подходила полиция - мы вынуждены были разойтись", - рассказал активист.

Также ситуацию приговора Стерненко прокомментировала еще одна активистка.

"Я считаю, что, исходя из ситуации, которая сложилась сегодня в Одессе, независимо от того, в каком месте живут украинцы, мы должны собраться вместе и отстоять право человека. Мы поддерживаем Сергея Стерненко и выступаем за свободное гражданское общество в Украине", - сказала она.

null

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать