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Espreso.tvОбществоШарий обнародовал фото своих последователей, якобы из Одесского СИЗО "с приветом" Стерненко

Шарий обнародовал фото своих последователей, якобы из Одесского СИЗО "с приветом" Стерненко

Пропагандист Анатолий Шарий решил "поздравить" активиста Сергея Стерненко и показать, что его ждут в одесском СИЗО

Об этом пророссийский блогер Анатолий Шарий, которому недавно СБУ объявила подозрение в государственной измене, написал в Facebook.

Он обнародовал фото пяти якобы заключенных в футболках с символикой своей партии.

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По его словам, эти подозреваемые в совершении преступлений находятся в пятом корпусе одесского СИЗО.

  • Напомним, 23 февраля активиста Сергея Стерненко признали виновным по всем статьям обвинения в деле о похищении человека и арестовали в зале суда.
  • Активисты объявили акцию протеста под Офисом президента в Киеве в 20:00 из-за приговора активисту Сергею Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по обвинению в похищении человека
  • Позже к акции протеста в поддержку Стерненко присоединились в 25 городах Украины и Варшаве.

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