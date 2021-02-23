Шарий обнародовал фото своих последователей, якобы из Одесского СИЗО "с приветом" Стерненко

23 февраля, 2021, 18:43

Пропагандист Анатолий Шарий решил "поздравить" активиста Сергея Стерненко и показать, что его ждут в одесском СИЗО

Об этом пророссийский блогер Анатолий Шарий, которому недавно СБУ объявила подозрение в государственной измене, написал в Facebook.

Он обнародовал фото пяти якобы заключенных в футболках с символикой своей партии.

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По его словам, эти подозреваемые в совершении преступлений находятся в пятом корпусе одесского СИЗО.

Напомним, 23 февраля активиста Сергея Стерненко признали виновным по всем статьям обвинения в деле о похищении человека и арестовали в зале суда.

Активисты объявили акцию протеста под Офисом президента в Киеве в 20:00 из-за приговора активисту Сергею Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по обвинению в похищении человека

Позже к акции протеста в поддержку Стерненко присоединились в 25 городах Украины и Варшаве.

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