Шарий обнародовал фото своих последователей, якобы из Одесского СИЗО "с приветом" Стерненко
23 февраля, 2021, 18:43
Пропагандист Анатолий Шарий решил "поздравить" активиста Сергея Стерненко и показать, что его ждут в одесском СИЗО
Об этом пророссийский блогер Анатолий Шарий, которому недавно СБУ объявила подозрение в государственной измене, написал в Facebook.
Он обнародовал фото пяти якобы заключенных в футболках с символикой своей партии.
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По его словам, эти подозреваемые в совершении преступлений находятся в пятом корпусе одесского СИЗО.
- Напомним, 23 февраля активиста Сергея Стерненко признали виновным по всем статьям обвинения в деле о похищении человека и арестовали в зале суда.
- Активисты объявили акцию протеста под Офисом президента в Киеве в 20:00 из-за приговора активисту Сергею Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по обвинению в похищении человека
- Позже к акции протеста в поддержку Стерненко присоединились в 25 городах Украины и Варшаве.
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