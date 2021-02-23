По меньшей мере 16 областей и Киев: у Стерненко обновили список городов, где пройдут протесты из-за осуждения его к 7 годам тюрьмы

23 февраля, 2021, 14:47

23 февраля активисты анонсировали акции в поддержку активиста Сергея Стерненко и обновили список городов, где пройдут митинги

Об этом сообщили в Telegram-канале Сергея Стерненко

Список городов:

Киев. 20:00, Банковая Харьков. 18:00 ОГА Львов. 19:00, Площадь Рынок Луцк. 18:00, прокуратура Днепр. 19:00, областная прокуратура Франковск. 18:30 ОГА Полтава. 19:00, ОГА Ровно. 20:00, Майдан, возле памятника Шевченко Варшава. 20:00, Aleja J. Ch. Szucha 7 Тернополь. 19:00 Областное управление МАС Винница. 19:00. Площадь Небесной сотни Одесса. 20:00. Памятник Дюку. Черновцы, 18:00, Центральная площадь Кропивницкий. 18:30, площадь Героев Майдана Ужгород. 19:00, Театральная. Запорожье. 19:00, ОГА Кривой Рог. 18:00, на 95-м квартале у стелы Героев.

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