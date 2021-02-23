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Espreso.tvОбществоПо меньшей мере 16 областей и Киев: у Стерненко обновили список городов, где пройдут протесты из-за осуждения его к 7 годам тюрьмы

По меньшей мере 16 областей и Киев: у Стерненко обновили список городов, где пройдут протесты из-за осуждения его к 7 годам тюрьмы


фото: trassae95
23 февраля активисты анонсировали акции в поддержку активиста Сергея Стерненко и обновили список городов, где пройдут митинги

Об этом сообщили в Telegram-канале Сергея Стерненко

Список городов:

  1. Киев. 20:00, Банковая
  2. Харьков. 18:00 ОГА
  3. Львов. 19:00, Площадь Рынок
  4. Луцк. 18:00, прокуратура
  5. Днепр. 19:00, областная прокуратура
  6. Франковск. 18:30 ОГА
  7. Полтава. 19:00, ОГА
  8. Ровно. 20:00, Майдан, возле памятника Шевченко
  9. Варшава. 20:00, Aleja J. Ch. Szucha 7
  10. Тернополь. 19:00 Областное управление МАС
  11. Винница. 19:00. Площадь Небесной сотни
  12. Одесса. 20:00. Памятник Дюку.
  13. Черновцы, 18:00, Центральная площадь
  14. Кропивницкий. 18:30, площадь Героев Майдана
  15. Ужгород. 19:00, Театральная.
  16. Запорожье. 19:00, ОГА
  17. Кривой Рог. 18:00, на 95-м квартале у стелы Героев.

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