По меньшей мере 16 областей и Киев: у Стерненко обновили список городов, где пройдут протесты из-за осуждения его к 7 годам тюрьмы
23 февраля, 2021, 14:47
23 февраля активисты анонсировали акции в поддержку активиста Сергея Стерненко и обновили список городов, где пройдут митинги
Об этом сообщили в Telegram-канале Сергея Стерненко
Список городов:
- Киев. 20:00, Банковая
- Харьков. 18:00 ОГА
- Львов. 19:00, Площадь Рынок
- Луцк. 18:00, прокуратура
- Днепр. 19:00, областная прокуратура
- Франковск. 18:30 ОГА
- Полтава. 19:00, ОГА
- Ровно. 20:00, Майдан, возле памятника Шевченко
- Варшава. 20:00, Aleja J. Ch. Szucha 7
- Тернополь. 19:00 Областное управление МАС
- Винница. 19:00. Площадь Небесной сотни
- Одесса. 20:00. Памятник Дюку.
- Черновцы, 18:00, Центральная площадь
- Кропивницкий. 18:30, площадь Героев Майдана
- Ужгород. 19:00, Театральная.
- Запорожье. 19:00, ОГА
- Кривой Рог. 18:00, на 95-м квартале у стелы Героев.
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