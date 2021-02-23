Адвокат Стерненко не знает, где находится его подзащитный

Об этом он сказал в комментарии "НВ".

"Сейчас неизвестно, где он - в СИЗО его нет... Нам не дают ответа, ни где он в СИЗО, ни где он может быть", - сказал Найем.

Он добавил, что у защитников Стерненко нет с ним контактов и они не могут с ним связаться.

Напомним, Сергей Стерненку дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. активиста арестовали в зале суда.

7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. активиста арестовали в зале суда. Стерненко прокомментировал приговор суда, заявив, что на судью оказывали давление подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.

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