Адвокат Стерненко не знает, где находится его подзащитный
23 февраля, 2021, 21:46
Адвокат активиста Сергея Стерненка Маси Найем заявил, что не знает, где находится его подзащитный
Об этом он сказал в комментарии "НВ".
"Сейчас неизвестно, где он - в СИЗО его нет... Нам не дают ответа, ни где он в СИЗО, ни где он может быть", - сказал Найем.
Он добавил, что у защитников Стерненко нет с ним контактов и они не могут с ним связаться.
- Напомним, Сергей Стерненку дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. активиста арестовали в зале суда.
- Стерненко прокомментировал приговор суда, заявив, что на судью оказывали давление подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти