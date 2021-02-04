"Существует потребность бороться с дезинформацией": послы G7 поддержали санкции против 112 Украина, ZIK и NewsOne
Об этом говорится в сообщении в Twitter послов.
Послы заслушали план Зеленского по судебной реформе.
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"Послы согласились, что существует потребность бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма СМИ", - говорится в сообщении.
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Они подчеркнули необходимость судебной реформы, включая реформу Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей.
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"Выразили беспокойство недавними законодательными инициативами (з / п 3711, 4229), что не обеспечат качественных, честных судей", - говорится в сообщении.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- В посольстве США санкции в отношении телеканалов назвали "усилиям по противодействию влияния России ".
- Посол Соединенного королевства Мелинда Симонс поддержала запрет Украины телеканалов нардепа от фракции ОПЗЖ Тараса Козака, которые связывают с Виктором Медведчуком.
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