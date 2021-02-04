"Существует потребность бороться с дезинформацией": послы G7 поддержали санкции против 112 Украина, ZIK и NewsOne

4 февраля, 2021, 18:45

Послы G7 поддержали закрытие каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK

Об этом говорится в сообщении в Twitter послов.

Послы заслушали план Зеленского по судебной реформе.

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"Послы согласились, что существует потребность бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма СМИ", - говорится в сообщении.

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Они подчеркнули необходимость судебной реформы, включая реформу Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей.

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"Выразили беспокойство недавними законодательными инициативами (з / п 3711, 4229), что не обеспечат качественных, честных судей", - говорится в сообщении.