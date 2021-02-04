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Espreso.tvОбществоБританский посол в Украине о санкциях в отношении телеканалов: "Приветствую решительные действия президента по борьбе с дезинформацией"

Британский посол в Украине о санкциях в отношении телеканалов: "Приветствую решительные действия президента по борьбе с дезинформацией"

Посол Соединенного королевства Мелинда Симонс поддержала запрет Украиной телеканалов нардепа от фракции ОПЗЖ Тараса Козака, которые связывают с Виктором Медведчуком

Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс написала в Twitter.

"Я приветствую решительные действия Президента Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный вред Украине. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа", - отметила дипломат.

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