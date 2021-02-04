Британский посол в Украине о санкциях в отношении телеканалов: "Приветствую решительные действия президента по борьбе с дезинформацией"
4 февраля, 2021, 08:43
Посол Соединенного королевства Мелинда Симонс поддержала запрет Украиной телеканалов нардепа от фракции ОПЗЖ Тараса Козака, которые связывают с Виктором Медведчуком
Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс написала в Twitter.
"Я приветствую решительные действия Президента Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный вред Украине. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа", - отметила дипломат.
Я приветствую решительные действия президента @ZelenskyyUa по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный вред Украине. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа #Украина- Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 4, 2021
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украина и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что поддерживает решение Совета национальной безопасности и обороны ввести санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Впоследствии в Минкульте заявили, что будут просить заблокировать страницы телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne в администрации YouTube.
- В посольстве США санкции в отношении телеканалов назвали "усилием по противодействию влияния России".
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