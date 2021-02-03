В ЕС поддерживают санкции против каналов Медведчука, - посол Украины

3 февраля, 2021, 15:36

Глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в Европейском Союзе в неофициальной реакции одобрительно отнеслись к введенным СНБО санкциям против ряда пророссийских телеканалов

Он отметил, что заявление пока является неофициальным, однако окончательную реакцию можно получить уже во время визита премьер-министра Дениса Шмыгаля в Брюссель.

"Уже сегодня, начиная с самого утра, и со вчерашнего вечера, очень одобрительно отнеслись в Еврокомиссии и Службе внешних действий к вчерашнему решению Совета национальной безопасности по нашим санкциям. Это пока неофициальная реакция, однако, я думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель мы услышим и официальную. Важно правильно все это позиционировать", - рассказал Точицкий во время заседания Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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