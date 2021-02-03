В ЕС поддерживают санкции против каналов Медведчука, - посол Украины
Он отметил, что заявление пока является неофициальным, однако окончательную реакцию можно получить уже во время визита премьер-министра Дениса Шмыгаля в Брюссель.
"Уже сегодня, начиная с самого утра, и со вчерашнего вечера, очень одобрительно отнеслись в Еврокомиссии и Службе внешних действий к вчерашнему решению Совета национальной безопасности по нашим санкциям. Это пока неофициальная реакция, однако, я думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель мы услышим и официальную. Важно правильно все это позиционировать", - рассказал Точицкий во время заседания Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
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- Напомним, глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что поддерживает решение Совета национальной безопасности и обороны ввести санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Лидер партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил, что поддерживает решение СНБО по санкциям против "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал блокировку "112 Украина" , ZIK и NewsOne.
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