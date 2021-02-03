"Защита от информационных манипуляций является законной, но должна соответствовать международным стандартам": ЕС о санкциях против каналов Медведчука

3 февраля, 2021, 17:14

Европейский Союз отреагировал на введение санкций СНБО против каналов 112 Украина, ZIK и NewsOne

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано, которая есть в распоряжении ЕП.

Стано заявил, что ЕС пока оценивает это решение.

"По словам украинских властей, это решение было принято на основании антитеррористического законодательства и расследований, которые установили, что господин Козак получал средства с неподконтрольных правительству территорий", - заявил состоянии.

Читайте также: "Усилия по противодействию влияния России": США поддержали санкции против каналов Медведчука

Евросоюз придает большое значение независимости и свободе СМИ. Стано добавил, что украинское медиапространство продолжает подвергаться пророссийским кампаниям дезинформации.

Читайте также: В ЕС поддерживают санкции против каналов Медведчука, - посол Украины

"Хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от информационных манипуляций являются законными, это не должно происходить за счет свободы СМИ и должно происходить при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами", - говорится в заявлении.