"Защита от информационных манипуляций является законной, но должна соответствовать международным стандартам": ЕС о санкциях против каналов Медведчука
Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано, которая есть в распоряжении ЕП.
Стано заявил, что ЕС пока оценивает это решение.
"По словам украинских властей, это решение было принято на основании антитеррористического законодательства и расследований, которые установили, что господин Козак получал средства с неподконтрольных правительству территорий", - заявил состоянии.
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Евросоюз придает большое значение независимости и свободе СМИ. Стано добавил, что украинское медиапространство продолжает подвергаться пророссийским кампаниям дезинформации.
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"Хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от информационных манипуляций являются законными, это не должно происходить за счет свободы СМИ и должно происходить при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами", - говорится в заявлении.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Министерство культуры и информационной политики направит в YouTube решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина с просьбой закрыть их страницы на платформе.
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