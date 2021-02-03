Блокировка каналов Медведчука: Зеленский встретился с послами ЕС и G7

3 февраля, 2021, 22:22

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский сообщил иностранным дипломатам о решении СНБО относительно блокирования телеканалов.

"Санкции против средств массовой информации - это всегда сложное решение для любой власти, кроме авторитарной. Это решение не является эмоциональным, оно вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов. Это ни в коем случае не наступление на свободу слова , это обоснованное решение для защиты национальной безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Было подчеркнуто, что телеканалы активно использовались для дезинформационных кампаний в Украине, направленных на подрыв реформ, курса нашего государства на европейскую и евроатлантической интеграции и продвижения гибридного влияния государства-агрессора на политические процессы в нашей стране.

Особое внимание во время встречи было уделено судебной реформе и урегулированию ситуации, сложившейся в связи с решением Конституционного Суда Украины.

По словам Зеленского, 4 февраля состоится рабочая презентация всей судебной реформы.

"Это большое количество законопроектов, последовательных шагов, которые приведут к очищению судебной власти в Украине. Завтра, после совещания со мной, с Комиссией по правовой реформе, мы будем понимать сроки выполнения всех этих шагов и готовиться к публичной презентации судебной реформы в Украине", - констатировал он.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями относительно ситуации безопасности на Донбассе и ходе переговоров по мирному урегулированию.