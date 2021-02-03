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Espreso.tvОбщество"Усилия по противодействию влияния России": США поддержали санкции против каналов Медведчука

"Усилия по противодействию влияния России": США поддержали санкции против каналов Медведчука


фото: reuters
В посольстве США в Киеве отреагировали на введение санкций против каналов 112 Украина, ZIK и NewsOne

Об этом сообщает посольство США в Facebook.

"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и согласно украинскому законодательству", - говорится в повидомленнни.

Там добавили, что "мы все должны работать вместе", чтобы не применяли дезинформацию как оружие в информационной войне.

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