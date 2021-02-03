"Усилия по противодействию влияния России": США поддержали санкции против каналов Медведчука
3 февраля, 2021, 16:01
В посольстве США в Киеве отреагировали на введение санкций против каналов 112 Украина, ZIK и NewsOne
Об этом сообщает посольство США в Facebook.
"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и согласно украинскому законодательству", - говорится в повидомленнни.
Там добавили, что "мы все должны работать вместе", чтобы не применяли дезинформацию как оружие в информационной войне.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Министерство культуры и информационной политики направит в YouTube решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина с просьбой закрыть их страницы на платформе.
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