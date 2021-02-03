"Усилия по противодействию влияния России": США поддержали санкции против каналов Медведчука

3 февраля, 2021, 16:01

В посольстве США в Киеве отреагировали на введение санкций против каналов 112 Украина, ZIK и NewsOne

Об этом сообщает посольство США в Facebook.

"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и согласно украинскому законодательству", - говорится в повидомленнни.

Там добавили, что "мы все должны работать вместе", чтобы не применяли дезинформацию как оружие в информационной войне.