"Не имеет ничего общего с реальностью": Татаров об информации относительно его "спасения" от НАБУ

19 января, 2021, 19:33

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров заявил, что информация о законопроекте ради его "спасения" от антикоррупционных органов "является фейком"

Об этом он сообщил в Telegram .

"Оппоненты независимости Украины опубликовали в СМИ серию статей о якобы подготовке в Офисе Президента законодательных инициатив об уменьшении полномочий антикоррупционных органов. По мнению авторов дезинформации, это якобы необходимо для спасения Татарова от НАБУ. Эта информация является очередным фейком и не имеет ничего общего с реальностью" , - отметил он.

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Татаров отметил, что "ни в Офисе президента Украины, ни в других властных кабинетах не рассматривают и не планируют работать над подобными инициативами".

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Он добавил, что органы антикоррупционной инфраструктуры являются неотъемлемой частью государственной правоохранительной системы, и любые попытки связать или ассоциировать деятельность и статус этих органов с незаконными действиями лиц, которые их возглавляют, является манипуляцией.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

18 декабря стало известно, что и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.

23 декабря 2020 заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.

30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования пресечения в виде ареста для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.

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